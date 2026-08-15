Мотор се блъсна край Стамболийски, жена загина на място

Съпругът ѝ също е ранен, откаран е с линейка
Катастрофа със загинал е станала по-рано днес край Ново село, община Стамболийски, съобщават от МВР.
Сигналът за тежкото произшествие е получен около 15,20 ч. Инцидентът е станал на излизане от населеното място в посока Исперихово. По данни на полицията има един загинал и един ранен.
От Спешна помощ уточниха за "24 часа", че жена на 57 г. е загубила живота си. Пострадалият е неин съпруг, откаран е с линейка с политравма. Двамата пътували с мотор, когато самокатастрофирали.