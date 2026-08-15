Мотор се блъсна край Стамболийски, жена загина на място

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Съпругът ѝ също е ранен, откаран е с линейка

Катастрофа със загинал е станала по-рано днес край Ново село, община Стамболийски, съобщават от МВР.

Сигналът за тежкото произшествие е получен около 15,20 ч. Инцидентът е станал на излизане от населеното място в посока Исперихово. По данни на полицията има един загинал и един ранен.