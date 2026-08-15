На Успение Богородично митрополит Киприан служи в Казанлък

На големия християнски празник Успение Богородично, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан възглави Божествената св. Литургия в едноименната църква в родния му град Казанлък.

„Почитайки Божията майка ние свидетелстваме за любовта към нашия Господ Иисус Христос. Именно днес всички очакваме Нейната милост и се молим пред иконата й с думите „Пресвета Владичице Богородице, погледни нас и ни избави от нещастия, скърби и изкушения и дай ни сили да следваме повеленията на твоя Син и наш Бог Иисус Христос сега и навеки". В тези лукави времена, когато царят неверие и хули срещу църквата и всякаква безнравственост, ние имаме особена надежда и вяра в Нея", каза в словото си към миряните владиката, който лично поздрави всички именици за празника им.

В храма се събраха множество вярващи, които се поклониха пред копието на иконата на Пресвета Богородица „Неувяхващ цвят", а в края на службата архиереят извърши и светото тайнство кръщение на малката Теана.

История на храма:

Храм "Св. Успение Богородично" в Казанлък е построен през 1834 година от християните от Калпакчийската махала. Уповавайки и молейки се на Бога, те изпросват разрешение за строеж на храм от султана чрез Мехмед ага Караферлията, който бил назначен за аянин на Казанлъшка околия, и най-вероятно християнин по Божи промисъл. Строителството на xpaма е завършено през март 1834 година, а освещаването се случило на 15 август. През зимата на 1872 година е посрещнат митрополит Иларион Макариополски. През 1895 година Васил Аврамов изработва иконостас на храма, койт

о е изцяло от дърво.

B по-ново време в храма са служили свещеник Петър Цанков, свещеник Цанко Бошнаков, блаженопочиналият и приснопаметен архиерейски наместник на Казанлъшка духовна околия ставрофорен свещеноиконом Петко Мотев. Понастоящем председател на Църковното настоятелство е свещеноиконом Теодор Попминчев, подпомаган в дейността си от отец Габриел Жейнов.