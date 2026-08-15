Към 18 ч на ГКПП-ата е спокойно, фериботите при Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич не работят

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Трафикът на всички гранични пунктове и преходи е нормален, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" към Министерството на вътрешните работи, на сайта на ведомството. Информацията е към 18 часа.

Това е състоянието на всички преходи с Гърция, с Турция, Сърбия и Северна Македония и Румъния-

От „Гранична полиция" припомнят, че е възстановено движението по Дунав мост и трафикът се осъществява в двете платна.

Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно не работи поради ниското ниво на река Дунав. Същото важи и за фериботната връзка, обслужваща прехода Свищов – Зимнич.

На 12 август фериботът Остров – Кичу, който се намира на румънска територия, е преустановил работата си поради заседнала машина, която извършва работни действия по удълбочаване на брега на реката, за да може да пристава фериботът. Работи се по освобождаването на заседналата машина, добавят от „Гранична полиция".