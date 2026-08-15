Показват килими национално богатство с кауза, да им намерят дом във Велико Търново

Създаване на национална музей на килимарското изкуство във Велико Търново - тази кауза стои зад мащабния проект "Пътят на българските килими", който превръща Велико Търново в пъстра галерия на открито.

Стартът бе даден тази вечер пред музей "Възраждане и Учредително събрание" в рамките на големия летен фестивал "48 часа Варуша юг". В продължение на 7 седмици, до 27 септември 2026 г., старата столица са представени селектирани образци от най-голямата в света колекция от автентични български килими на нидерландеца Якоб ван Бейлен. Почти две десетилетия той живее в България, а от 2013 г. е в старата българска столица. Посветил се е на мисията да спасява и връща "у дома" безценни образци. На открито пред музея бяха изложени най-новите експонати, пристигнали в старата столица преди 2 дни - килим от Пирот от 1830-1850 г., когато градът е част от българската територия, и чипровски килим с дървото на живота в центъра, датиран от 1850 г.

10 от творбите на старите майстори, които вече са със статут "национално богатство" и признати за движими културни ценности от БАН, са изложени в залата на Учредителното събрание. Експозицията е само част от три паралелни изложби - още една в красивия хан "Хаджи Николи" на Самоводската чаршия, и трета - с постери и винили по фасади, витрини, прозорци в Старо Търново. Третият сегмент има и игрови елемент с награди.

Изложбата "Пътят от забрава до национално богатство" в Конака, откри с вълнуващи изпълнения хор "Росна Китка" от Поликраище. Певиците са били част и от премиерата на килимите на Якоб преди седем години в изложбените зали "Рафаел Михайлов".

"Мечтая един ден да отвори врата Национален музей за българското килимарство, който ще събира посетители от България и чужбина и ще показва това огромно народно изкуство и наследство. И за пръв път ще кажа пред вас - още тази година ще има решение", каза Якоб ван Бейлен.

"Аз съм заразен от килимарския вирус от година-две, но ще направя всичко възможно да има музей, в който да се събере цялата колекция на Якоб, която е наистина много впечатляваща и този музей да е в Търново", допълни секретарят на фондация "Български килим" Калоян Янков.

Община Велико Търново застава зад каузата и вече е намерила подходяща сграда, в която да бъде уредена модерна експозиция. Тя обаче е собственост на министерство на транспорта и тепърва върви кореспонденция с общината за прехвърлянето й.

Всъщност срещите с килимарското изкуство е само една от десетките локации на фестивала „48 часа Варуша юг", който за един уикенд трансформира едноименния възрожденски квартал в отворена сцена за изкуство, забавление и творчески срещи. Петото юбилейно издание на събитието обединява местни жители, артисти и гости около каузата за преоткриване на градската среда под мотото „Достатъчно е по-добре от повече". В рамките на два дни програмата предлага десетки изложби, архитектурни дискусии, работилници за деца, спортни активности и концерти на живо по освободената от автомобили главна улица или край емблематичния плаж на река Янтра. Фестивалът е перфектна дестинация за всеки, който иска да усети съвременния дух на старата столица през призмата на добросъседството и споделеното творчество.

Една от атракциите е 70-метрова трапеза с над 260 места на Самоводската чаршия. Край дългата маса се събираха млади и стари, познати и непознати, семейства с малки деца, за да споделят заедно храната си, да общуват, а защо не и да намерят нови приятели. Мотото „Храната е по-вкусна, когато сме заедно", което напълно обяснява събитието.