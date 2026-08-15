Включиха кладенец към довеждащия водопровод за Свищов, дава още 1000 куб. метра вода за денонощие

Кладенец е включен към довеждащия водопровод за Свищов и ще дава още 1000 куб. метра вода за денонощие, съобщиха от пресцентъра на общината.

За справяне с безводието местната власт работи съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг" и ВиК „Йовковци". През последните няколко дни служителите на ВиК дружеството са работили без прекъсване, за да изградят 1,5 км захранващ водопровод, който да свърже кладенци тип „Раней" 3 и 4 с действащите в момента „Раней" 1 и 2.

В днешния ден усилията са дали резултати и успешно е превключен „Раней" 3 към Помпена станция Вардим. От него ще се черпи допълнително 20 литра вода, което ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 куб. м вода за денонощие.

С това значително се подпомага водоснабдяването на населението, но въпреки предприетите мерки ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем остава критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците, посочват от общината.

В началото на седмицата поради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците тип „Раней" 1 и 2, Община Свищов ще предприеме извънредни мерки за защита на населението и започва изграждането на спешен авариен водопровод.

Критичното намаляване на нивото на река Дунав и засушаването на терасите на реката, където са разположени водоизточниците за град Свищов и селата Вардим и Царевец, създаде проблеми с водоснабдяването на тези населени места.