Съседи на 17-годишната, примамила убития Георги: Беше добро момиче, наскоро се промени

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Отличавала се с тежък грим и искряща синя коса, но не правела проблеми

"Беше добро момиче. Сега се промени наскоро", Това твърдят съседи на момичето, примамило убития от банда тийнейджъри Георги от Кричим, пред екип на bTV, потърсил още свидетелски разкази.

Хората в старозагорския квартал „Зора" твърдят, че от много години 17-годишното момиче живее във вход там заедно с майка си.

В деня на убийството момичето хваща влак от Стара Загора и стига до Пловдив. Именно тя си урежда среща на Младежкия хълм в града с Георги, като се представя за 15-годишна.

Извън камера съседите казват, че майката на момичето е затворена, рядко общува с тях и обикновено се прибира късно. Относно момичето съседите казват, че не е правила проблеми. Отличавала се с тежък грим и искряща синя коса.

Пред камера хората от входа са по-обрани.

„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро. Нормално момиче. Излизаше, дружеше си. Не съм я виждал от много време. На снимките по ТВ я видях. Скандали, напрежение – изобщо", казва Стоян.

Друг съсед също казва, че момичето не е правило проблеми, не е било конфликтно и не се е събирало с лоша компания

Съседите казват, че след убийството са виждали майката на момичето само един път – в четвъртък, когато съдът гледа на втора инстанция мярката за неотклонение на тийнейджърката.

Екипът на медията посетил и селото, в което живее бабата на момичето. Жената обаче отказала да разговаря и заплашиля, че ще пусне кучето, ако не напуснат мястото.

По думите на съседи през последните години 17-годишното момиче понякога е помагало на жена от съседен блок в отглеждането на детето ѝ за по час-два.

Съседите разказват още, че бащата на момичето рядко е идвал. Последното му посещение е било само преди дни – в четвъртък, в деня на последното съдебно заседание.

Що се отнася до останалите тийнейджъри, участвали в побоя, завършил с убийството на Георги Кузев, само една съседка е казала, че е виждала едно от момчетата в района. Всички останали са заявили, че не разпознават никого от тях.