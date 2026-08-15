Момче със счупен глезен бедства в Рила, спасители тръгнаха към него

Планинската спасителна служба в Благоевград започна спасителна акция в Рила заради пострадало момче със счупен глезен, съобщава БНТ.

Сигналът е подаден от хижаря на хижа „Рибни езера".

По преценка на спасителите може да бъде потърсена помощ по въздух, за да се стигне по-бързо до пострадалия преди настъпването на нощта. Поради късния час обаче за момента е преценено, че не може да бъде вдигнат медицински хеликоптер.

Екипите на ПСС са в готовност да окажат необходимата помощ и да транспортират момчето до безопасно място.