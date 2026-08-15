Откриха тялото на мъжа, изчезнал във водите на язовир „Доспат"

Откриха тялото на мъжа, който изчезна във водите на язовир „Доспат" на 31 юли. Това съобщи говорителят на ОДМВР - Пазарджик Мирослав Стоянов пред БНТ.

Сигналът е подаден около 18 часа на телефон 112 от риболовец, който е бил в язовира с лодка и според информация на полицията е действащ огнеборец в пожарната в Смолян.

Тялото е извадено от водата, а дежурна група на Районното управление във Велинград извършва оглед.

То е намерено в зона на язовира на територията на Пазарджишка област, под местността Орлино. Инцидентът е станал на 31 юли, когато мъжът е бил на почивка с компания край язовира и е паднал във водата при използване на джет, след което не е изплувал.

В продължение на близо две седмици в издирването са участвали екипи на полицията и пожарната, водолази от Пловдив, местни жители, рибари и доброволци. Търсенето е било затруднено от почти нулевата видимост под два метра, ниската температура на водата и силните течения, а в района на предполагаемото падане дълбочината е между 7 и 10 метра. Използван е и дълбоководен сонар, а в операцията са се включили и представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, местни рибари, ловни дружинки и екипи на „Гранична полиция".