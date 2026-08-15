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16 задържани в Пловдив, свързани с убийството на Г...

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16 задържани в Пловдив, свързани с убийството на Георги, откриха свърталището им (Снимки)

Димитър Мартинов

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На мястото има редица нацистки символи.

16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. Става дума за група, свързана със задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев.

По данни на "24 часа" е разбито е свърталището на групата. Част от задържаните са малолетни. На мястото има нацистки символи и фашистки знаци.

Акцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

Кузев бе убит от група ученици, които се гаврил с него около час. Всички петима обвинени за смъртта му са непълнолетни. Те го примамили на Младежкия хълм в града, уж за да се срещне с 15-годишно момиче. За целта била използвана т.нар. примамка - момиче на 17 години. Групата искала да лови педофили и да фи наказва с бой. На мястото на жестокото убийство са били общо 10 младежи. 

На мястото има редица нацистки символи.
На мястото има редица нацистки символи.

На мястото има редица нацистки символи.
На мястото има редица нацистки символи.

На мястото има редица нацистки символи.
На мястото има редица нацистки символи.
На мястото има редица нацистки символи.

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