16 задържани в Пловдив, свързани с убийството на Георги, откриха свърталището им (Снимки)

16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. Става дума за група, свързана със задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев.

По данни на "24 часа" е разбито е свърталището на групата. Част от задържаните са малолетни. На мястото има нацистки символи и фашистки знаци.

Акцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

Кузев бе убит от група ученици, които се гаврил с него около час. Всички петима обвинени за смъртта му са непълнолетни. Те го примамили на Младежкия хълм в града, уж за да се срещне с 15-годишно момиче. За целта била използвана т.нар. примамка - момиче на 17 години. Групата искала да лови педофили и да фи наказва с бой. На мястото на жестокото убийство са били общо 10 младежи.

На мястото има редица нацистки символи.