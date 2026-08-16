Проф. Емил Гачев: Нивото на Дунав спада още, у нас сериозни валежи не се очакват

Нивото на Дунав продължава да спада, но в Алпийския регион в следващите 4-5 дни ще вали, има активизация. Очаква се в някои от следващите 5 дни валежите да бъдат по-силни, но това няма да е достатъчно да се напълни реката.

Това обясни по Би Ти Ви проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата.

Не можем да кажем колко и кога ще вали, атмосферата е турбулентна среда. Нашият участък на реката има специфика. Румънската атомна централа е построена в участък, в който реката се разделя на ръкави. В задънен ръкав, който затруднява потока на вода. Там каналът има малък обем. Докато при нас каналът е изведен на място, където реката е събрана, обясни проф. Гачев защо у нас АЕЦ "Козлодуй" работи.

Откакто се водят наблюдения, засушаването на Дунав е рекордно, в това няма спор, каза още той. И прогнозира, че сериозни валежи у нас не се очакват за съжаление, прогнозира той.

В събота бе отчетен нов спад с 2 см на нивото на река Дунав при водомерен пост Русе.

Данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" показват, че така отчетеното ниво е минус 123 см под условната нула. В българския участък на реката ситуацията остава динамична – при Свищов е отбелязан застой, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см.

Всички ограничения в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия участък.