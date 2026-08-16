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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23396029 www.24chasa.bg

Явор Колев: ТикТок не е съдебна зала, а децата не са палачи, за да изпълняват присъди

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Експертът по киберсигурност Явор Колев

Полицията има своя отговорност. Когато не се вижда достатъчно голяма активност и тези сексуални насилници са много активни в интернет, те предизвикват и такава реакция на улично правосъдие. ТикТок не е съдебна зала, децата не са палачи, за да изпълняват присъди на такива престъпници. За мен най-тежкото престъпление е сексуалното престъпление срещу деца. Това каза по Нова тв експертът по киберсигурност Явор Колев по отношение на убийството на Младежкия хълм в Пловдив. 

Той заяви, че саморазправата, особено когато са включени деца, е особено опасна. И допълни, че тези групи, които се занимават с улично правосъдие, трябва да бъдат ограничени. Явор Колев определи случилото се в на Младежкия хълм в Пловдив като ужасно, но си има предистория.

От 2020 г. започнаха да се създават такива групи - това е радикализацията на деца. Те намират одобрение. Посещавайки стотици училища, поставяха въпроса какво ще кажа за групата Ален (Симеонов - т.нар. ловец на педофили у нас - б.р.). Явор Колев подчерта, че се възхищавали на групата му. 

Всички имаме вина, не само полицията и тази групи. Всички трябва да поемем своята отговорност. Полицията трябва да работи по-активно - не може в дирекция "Киберпрестъпност", в която има един сектор, който се занимава със сексуални престъпления срещу деца, да отговори на огромните предизвикателства. Всяко едно престъпление, което е криминализирано в наказателния кодекс, вече се извършва с помощта на високите технологии. МВР трябва да преосмисли стратегията си за борба с киберпрестъпността и да обучи полицаи във всяко едно полицейско управление по линия на Икономическа и Криминална полиция да могат да разследват такива престъпления, каза още Явор Колев.

Експертът по киберсигурност Явор Колев

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