Единият бияч на непалци е арестуван с баща си и брат си в неонацистки клуб в Пловдив

Задържаните са 18, обвинени са в проповядване на насилие

Единият от задържаните за побой над непалски граждани и впоследствие освободен под гаранция - 18-годишният Теодор Велев, отново е в ареста, след като снощи служители на ДАНС са го установили в частен неонацистки клуб в Пловдив на метри от Младежкия хълм. Това съобщи директорът на пловдивската полиция ст. комисар Васил Костадинов.

Велев е задържан заедно с баща си и брат си, общият брой на отведените в ареста е 18. Те са членове на неонацистката групировка "Кръв и чест" и са обвинени в подбуждане към насилие и омраза.

"В резултат на проверката се откриха различни предмети със съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона", заяви ст. комисар Костадинов. По думите му разследването е в активна фаза и процесуално-следствените действия продължават.

Първоначално се появи информация, че сред задържаните има малолетни. Шефът на полицията обаче уточни, че само едно момиче е под 18 и ще ги навърши следващия месец. Васил Костадинов разказа, че през ноември 2023 г. отново е била извършена проверка на помещението, като пак са намерени неонацистки символи. Имало е задържани, но производството в било прекратено.

Самият клуб от много години е затворен и не функционира като заведение. Работещи в района дори не знаели, че помещението се използва. По данни на ст. комисар Костадинов то е било наето от един от задържаните снощи и се използвало като място за сбирки от неонацистката група. При ареста гледали мача на "Ботев" с "Лудогорец".

Все още не е ясно дали обвиняемите за убийството на Георги Кузев са идвали в клуба. Сред задържаните има криминално проявени, някои имат и присъди. "До тази група стигнахме след съвместни действия с колегите от ДАНС", каза Костадинов. 3 от арестуваните са момичета. За момента шефът на полицията не може да каже дали някой от задържаните е съпричастен към убийството. Другият обвинен за побоя над непалците - 17-годишият А. Р., обаче присъствал на насилието, довело до смъртта на Георги Кузев, което говори за индиректна връзка между двете групи задържани.

Още от снощи прокуратурата е запозната със случващото се. Действия по разследването са извършвани и на друго място. Предстои прокурор да прецени колко обвинения ще бъдат повдигнати и какви мерки за неотклонение ще бъдат поискани.

Частният клуб, в който неонацистите са се събирали. Снимка: Никола Михайлов

Мъжът със сивата риза е бащата на задържания за побой над непалци Теодор Велев. Снимка: Никола Михайлов

Разкритият неонацистки клуб в Пловдив Снимка: Никола Михайлов Клубът не функционира като заведение от години. Снимка: Никола Михайлов Работещи в района дори не знаели, че помещението се използва. Снимка: Никола Михайлов