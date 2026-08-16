Двама пострадали при 142 ликвидирани пожара, сред които девет в жилищни сгради

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Ликвидирани са 142 пожара през изминалото денонощие, а двама души са пострадали, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.

Звената на пожарната са реагирали на 182 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, сред които девет в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 123 пожара, сред които 68 в сухи треви, горска постеля и храсти, три в стърнища, а 45 в отпадъци.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, сред които четири при катастрофи в транспортни средства.

Лъжливите повиквания са осем.