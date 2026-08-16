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Нов източник дава още 1000 кубика вода за Свищов на денонощие

Дима Максимова

[email protected]

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Включиха нов кладенец срещу водната криза в Свищов СНИМКА: Pixabay

Превключен е „Раней" 3, който ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 куб. метра вода за денонощие, това съобщиха от местната управа.

Спешните действия в борбата с безводието, които община Свищов предприе съвместно с Министерство на регионалното развитие, „Български ВиК холдинг" и ВиК „Йовковци", вече дават своите първи резултати. През последните няколко дни служителите на ВиК дружеството работиха без прекъсване, за да изградят 1,5 км захранващ водопровод, който да свърже кладенци тип „Раней" 3 и 4 с действащите в момента „Раней" 1 и 2.

В съботния ден успешно бе превключен „Раней" 3 към помпена станция Вардим. От него ще се черпи допълнително 20 литра вода, което ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 куб.м вода за денонощие.

С това значително се компенсира водоснабдяването на града, но въпреки предприетите мерки ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна. Причината е в  критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците.

Включиха нов кладенец срещу водната криза в Свищов СНИМКА: Pixabay

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