Трима мъже се сдобиха с обвинения за убийството в село Черна гора

Трима мъже на 44, 34 и 22 години са привлечени като обвиняеми за умишлено убийство на 30-годишен мъж в село Черна гора, община Братя Даскалови. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Стара Загора . Престъплението е извършено на 13 август.

Действия по разследването продължават.. Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Днес Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража " спрямо тях.

На 14 август от полицията в Стара Загора съобщиха, че мъж на 30 години е починал, а баща му е с опасност за живота след сбиване в село Черна Гора. 39-годишен мъж сигнализирал в полицията около 23.15 ч., че в селото е убит човек, припомня БТА. На място незабавно е изпратена патрулка и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови, който само констатирал смъртта на 30-годишния мъж. Първоначално бяха задържани шестима мъже на възраст между 20 и 44 години. За трима от тях имало доказателства, че са извършителите.