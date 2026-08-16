ДБ за 100-те дни на кабинета: Радев подчини и експлоатира досегашния провален модел

Период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. Това е оценката на ДБ за първите 100 дни на кабинета "Радев" в позиция, разпространена до медиите.

"Преди сто дни Румен Радев пое еднолично властта в държавата ни, с безпрецедентно мнозинство и доверие и висока претенция - овладяване на цените и модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел, връщане на държавността", посочват от ДБ.

"Ние също поехме своя ангажимент според резултата, който гражданите ни отредиха - да бъдем конструктивна, но твърда дясна опозиция. Да подкрепяме истинските реформи, но и да разобличаваме имитациите и да пресичаме опитите за връщане назад. Да предлагаме решения, да изискваме отчетност и да защитаваме европейския курс и успешното икономическо развитие на България", добавят от формацията.

От ДБ отбелязват, че сто дни не стигат, за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета "Радев", или намеренията на властта му са далеч по-скромни – "подчиняване и експлоатиране на досегашния провален модел". Нашата оценка е силно критична, се казва в позицията.

На 16 август се навършват точно 100 дни от встъпването в длъжност на правителството на Румен Радев. Народното събрание избра новия Министерски съвет на 8 май, припомня БТА.