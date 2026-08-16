Възрастен шофьор загина във Врачанско, след като блъсна кола пред него

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Мъж загина в катастрофа на пътя от Враца за Оряхово вчера следобед. Пътният инцидент е при разклона за село Добролево. Сблъскали са се „Рено" и „Мерцедес". И двете коли се движели към Оряхово една зад друга.

Водач на френската кола бил 80-годишен, и той се блъснал автомобила, движещ се пред него. Зад волана на ударената кола бил мъж на 35 години.

След удара възрастния мъж се завъртял на платното и излязъл извън него, където се забил в крайпътно дърво.

Свидетели на сблъсъка незабавно подали сигнал на тел. 112 и на мястото пристигнали линейка, полиция и пожарна. Спасителните екипи е трябвало да вадят възрастния човек от смачканите ламарини. Пострадалият бил транспортиран до белослатинската болница, където е починал.

Пробите на шофьорите са употреба на алкохол излезли отрицателни. Работата по случая продължава образувано е и досъдебно производство, съобщиха от полицията.