ПП за 100-те дни на премиера Радев: Напълни властта със службогонци от стария модел

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За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е „елиминирал олигархията" в политическата власт – като напълни властта със службогонци от стария политически модел, е оценката на „Продължаваме промяната" (ПП) за управлението на кабинета, публикувана на фейсбук страницата им.

От формацията на Асен Василев изреждат примери за назначенията в различни сектори. Започват с „Медицински надзор", където бе върната Иванка Динева – номинацията на ГЕРБ-СДС за управител на НЗОК през 2023 г. Зам. здравният министър Петко Салчев бил официалната номинация на ГЕРБ за управител на Касата през 2020 г. Той остана на поста до 14 август 2026 г., когато беше освободен по собствено желание, се казва в публикацията.

В енергетиката се визира назначението на зам.-министър Кирил Темелков, бивш изпълнителен директор на „Булгартрансгаз" през управлението на ГЕРБ, както и освободения от борда на АЕЦ „Козлодуй" ядреният експерт проф. Георги Касчиев, заменен от бившия шеф на разузнаването Драгомир Димитров.

От "Промяната" продължават с министъра на земеделието Пламен Абровски – бивш депутат от „Има такъв народ" (ИТН) и техен кандидат за земеделски министър.

"Пребори олигархията в транспорта като има намерения да назначи бившия председател на парламента от ИТН Ива Митева за зам.-министър. А бившият депутат от ИТН Златомира Мострова получи място в ръководството на железопътната инфраструктура", заявяват от ПП.

Външната политика оглави Велислава Петрова-Чамова, номинация на ИТН за здравен министър, образователен министър и еврокомисар, пише в поста.

В регионалното развитие в новото ръководство на АПИ влезе Людмила Елкова – бивш зам.-министър на финансите в кабинета „Орешарски".

В околната среда Румен Радев пребори олигархията като назначи отново Атанас Костадинов – зам.-министър при Росен Желязков през 2025 г. На 9 юни Костадинов „беше тихомълком освободен от поста, без официално да се посочат причините", отбелязват от партията.

„Пребори олигархията в държавните дружества, като назначи за изпълнителен директор на държавната „Автомагистрали" Иван Кунев – бивш общински съветник и член на ГЕРБ. В борда на ВиК холдинга е и Пламен Манолов, ръководил „Национална спортна база" (НСБ) между 2014 и 2022 г. – период, в който натрупаната загуба на НСБ достига 30 млн. лв. До него се нарежда и Манол Генов – министър на околната среда и водите в кабинета „Желязков", който след смяната на властта получи място в борда на ВиК холдинга", се казва в оценката на политическата сила.

В Министерския съвет, направи главен секретар Камелия Нейкова, оглавявала ЦИК по предложение на ИТН. А Николета Кузманова – бивш депутат и зам.-председател на Народното събрание от ИТН – стана началник на кабинета на председателя на парламента от управляващите.

В културата запази Тодор Чобанов – назначен за зам.-министър от Желязков и дългогодишен заместник-кмет на София по времето на ГЕРБ.

Антон Кутев и Явор Гечев са подкрепили избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС през 2013 г., а днес са народни представители от „Прогресивна България", пише в публикацията.

Пребори олигархията и в службите, като предложи Пламен Тончев за председател на ДАНС. Назначението мина с гласовете на управляващите, ГЕРБ-СДС и ДПС.

Старият модел се върна с още по-голяма сила. Същите кадри, същите зависимости и същите службогонци отново се наредиха по министерства, агенции и държавни дружества – само че вече под ново знаме, заключават от ПП.

Оценка за 100-те дни управление, които се навършват днес, дадоха и от „"Демократична България", припомня БТА.