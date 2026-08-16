Двама души са загинали, а 28 са ранени в катастрофи за 24 часа

Двама души са загинали, а 28 са ранени при 22 катастрофи по пътищата у нас през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

За последните 24 часа в София са станали 12 леки и две тежки катастрофи, при които два души са били ранени.

От началото на месеца при 352 тежки катастрофи са загинали 18 души, а 420 са ранени. Така жертвите по пътищата от началото на годината вече са 290 при 4127 пътни инцидента, а ранените са 5118. Загубилите живота си на пътя са с 29 повече в сравнение със същия период на 2025 г.