Пресъхващият Дунав разкри 4 артилерийски гюлета, военни ги обезвредиха

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Специалисти по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военно формирование в Шумен, под ръководството на майор Ангел Иванов, са обезвредили вчера четири артилерийски снаряда тип гюле, съобщава Министерство на отбраната. Гюлетата са били открити в района на 376-и речен километър на река Дунав, област Силистра. Снарядите са транспортирани и унищожени на учебен център "Дивдядово" при стриктно спазване на мерките за безопасност, съобщават от военното министерство.

Военните са действали по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

Преди дни военнослужещи обезвредиха и силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на градския плаж "Баба Вида" във Видин.