11 часа гасиха пожар в стопанска постройка в Граф Игнатиево

Имало е опасност за близките 2 къщи, но огнеборците не са допуснали пламъците да стигнат до тях
Стопанска постройка в близкото до Пловдив село Граф Игнатиево се е запалила около 21 часа снощи и борбата с огъня е продължила 11 часа, съобщават от Пожарната.
Вътре е имало покъщнина и били складирани дърва за огрев, все неща, които горят бързо, затова потушаването на пламъците е отнело много време.
Огънят е избухнал в непосредствена близост до две къщи, но заради професионализма и неуморната работа на огнеборците те са спасени.
Три екипа са работили на място през цялата нощ. Огнеборците са останали до 8 часа тази сутрин, когато пожарът е напълно ликвидиран.