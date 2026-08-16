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11 часа гасиха пожар в стопанска постройка в Граф Игнатиево

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Пламъците в стопанска постройка в Граф Игнатиево Снимки: Пожарната в Пловдив

Имало е опасност за близките 2 къщи, но огнеборците не са допуснали пламъците да стигнат до тях

Стопанска постройка в близкото до Пловдив село Граф Игнатиево се е запалила около 21 часа снощи и борбата с огъня е продължила 11 часа, съобщават от Пожарната.

Вътре е имало покъщнина и били складирани дърва за огрев, все неща, които горят бързо, затова потушаването на пламъците е отнело много време. 

Огънят е избухнал в непосредствена близост до две къщи, но заради  професионализма и неуморната работа на огнеборците те са спасени.

Три екипа са работили на място през цялата нощ. Огнеборците са останали до 8 часа тази сутрин, когато пожарът е напълно ликвидиран.

Пожарът е окончателно потушен в 8 часа тази сутрин.
Пожарът е окончателно потушен в 8 часа тази сутрин.

Пламъците в стопанска постройка в Граф Игнатиево Снимки: Пожарната в Пловдив
Пожарът е окончателно потушен в 8 часа тази сутрин.

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