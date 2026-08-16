Министър Шишков проверява незаконния град Баба Алино

На 17 август /понеделник/, от 10.30 часа, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заедно със заместник-министър Павлета Пеловска ще направят проверка на „незаконния град", разкрит в местността Баба Алино във Варна. На проверката ще присъства и областният управител на Варна Марио Смърков и представители на РДНСК и местното ВиК дружество, анонсираха от строителното министерство.

В рамките на инициатива на МРРБ „Регионите говорят" след това министър Шишков ще бъде в Добрич, където ще има среща с областния управител на област Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта. Ще участват и представителите на местните структури на ВиК и Областно пътно управление. В срещата ще се включат и народни представители от „Прогресивна България". Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВиК инфраструктурата в региона, уточняват от пресцентъра на МРРБ.

След това регионалният министър ще направи инспекция на ремонти на републикански пътища и ще инспектира ГКПП Кардам заедно спредставители на медиите.

На 18 август /вторник/ обиколката на министър Шишков продължава в област Шумен, където от 9 часа ще се срещне с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от „Прогресивна България" от региона, както и представители на местните структури на ВиК и Областно пътно управление. Разговорите ще се проведат в сградата на Областна администрация Шумен. Ще бъдат дискутирани въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВиК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона.

По-късно министър Шишков ще се отправи към Плевен. По пътя той ще инспектира състоянието на републикански път І-4 Търговище – Омуртаг, в района на Момина чешма.

Инициативата „Регионите говорят" продължава в Плевен. На 18 август, около 14.30 часа министърът ще проведе среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВиК дружества и на Областните пътни управления. По време на срещата ще се обсъдят проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища в региона.

По време на обиколката регионалният министър Иван Шишков ще бъде придружаван от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг" ЕАД инж. Венелин Шъков и Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура".

На 18 август заместник-министър Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието в общината, изпълнението на мерките за енергийно обновяване на жилища по Плана за възстановяване и устойчивост, както и изпълнението на проекти, включени в Общинската инвестиционна програма. В разговора ще участва и представител на местния ВиК оператор.