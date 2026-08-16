АПИ: Мост над свлачището на пътя Смолян - Пампорово е сред възможните решения

Експертният съвет към Агенция „Пътна инфраструктура" продължава да разглежда и анализира проектните разработки за укрепването на участъка от пътя Смолян – Пампорово, в района на Райкови ливади. Едно от възможните решения е да бъде изграден мост, който да преминава над свлачището. Агенцията прави това уточнение във връзка с разпространена информация в медиите относно напредъка на реализация на проекта.

Анализират се два варианта на връхни конструкции на моста - стоманобетонна и метална. След като експертният съвет приключи своята работата АПИ ще уведоми своевременно обществеността за решенията му и последващите дейности, които ще се изпълняват в отсечката, посочват от пътната агенция.

Участъкът от пътя Смолян - Пампорово, в района на Райковски ливади е затворен поради активирало се на 1-ви май свлачище в следствие на обилни валежи. Агенция „Пътна инфраструктура" предприе незабавни действия за осигурявате безопасността на гражданите. Трафикът беше ограничен, а експерти започнаха работа по набелязване на мерки за укрепване на трасето.

В момента трафикът между Смолян и Пампорово преминава по обходните маршрути Пампорово - Стойките - Смолян и през проход „Рожен", което удължава пътуването с около 30 км.