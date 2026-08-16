Увеличиха с 2 г. присъдата на шофьор, убил в насрещното друг със 102 км/ч. край Търново

Апелативният съд във Велико Търново увеличи от 6 на 8 години затвор присъдата на професионален шофьор, причинил смърт на друг шофьор и тежки телесни повреди на пътник след удар в насрещното. Делото е по протест поддържан от Апелативна прокуратура – Велико Търново срещу решение на първата инстанция.

Въззивният съд е увеличил наказанието лишаване от свобода от 6 на 8 години, с размер на изтърпяване след редукция по чл. 58а, ал.1 от НК от 5 години и 4 месеца, а наказанието лишаване от право да управлява МПС е увеличено от 5 години на 7 години и 6 месеца.

Прокуратурата настоявала за това увеличение, заради тежкия престъпен резултат с двама пострадали и „факта, че подсъдимият е професионален шофьор, а е наказван многократно за нарушаване на правилата за движение по пътищата. В конкретния случай е управлявал с превишена скорост на мокър пътен участък и изгубил контрол над автомобила", посочват от пресцентъра на апелативната прокуратура.

С присъда на Окръжен съд – Велико Търново Г.С. бе признат за виновен в това, че на 14 ноември 2024 г. на път Левски – Павликени – Керека, на територията на Община Велико Търново, при управление на товарен микробус, навлязъл в насрещната пътна лента и превишил разрешената скорост извън населено място от 90 км/ч, движейки се с 102,7 км/ч.

В резултат на това предизвикал катастрофа с движещия се в насрещната пътна лента лек автомобил „Пежо". В сблъсъка загинал водачът на колата М.А, а пътникът с него получил тежки телесни повреди.

Решението на Апелативен съд – Велико Търново подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.