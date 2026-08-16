Супер заря и дронове озариха небето на Несебър след Васил Найденов

С много настроение, вълнение и усещане за общност Несебър отбеляза своя празник – Успение Богородично. В продължение на два дни градът живя с ритъма на тържествата, а десетки хиляди жители и гости станаха част от събитията, които съчетаха вяра, традиции и култура.

Празничните прояви започнаха на 14 август с вечерно богослужение в храм „Успение Богородично" и традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Богородица Мегарска, носена от курсанти от ВВМУ „Никола Вапцаров" - Варна. Шествието с изображението на Божията майка представя един от най-съкровените моменти за Несебър и неговите жители.

Особено емоционална бе празничната вечер, в която кметът на община Несебър Николай Димитров отдаде заслужено признание на достойни граждани, допринесли със своя труд, талант и отдаденост за развитието на общността. Отличените бяха Чубрина Стефанова – директор на училището в Свети Влас, за успешната ѝ работа и всеотдайност към образованието, и „Файтинг клуб" – Несебър, представен от треньорите Мартин Колев и Младен Димов, за спортните успехи и приноса към развитието на младите хора чрез спорта.

„Тази традиция е не просто част от празничната програма на Несебър, а възможност да бъдат отличени хората, които всеки ден с труда си изграждат лицето на общността. Именно хората – техните успехи, инициативност и всеотдайност– са сред най-големите богатства на града".- каза кметът Николай Димитров.

Празничната вечер за гражданите и гостите на Несебър бе белязана с концерт на дует „Ритон", който превърна Амфитеатър „Жана Чимбулева" в сцена на настроение и любими песни.

На 15 август Несебър посрещна своя празничен ден с тържествен ритуал по издигане на националния флаг от военнослужещи от военноморска база Бургас - Атия . Поздрав към гражданите за празника на града отправи кметът Николай Димитров.

Програмата на 15 август предложи разнообразни събития за малки и големи: демонстрация на електромобили - събитие от инициативата „Зелен Несебър"; детско шоу с Академичен цирк „Балкански" в Южния парк и концерти на 3 сцени.

Кулминацията настъпи вечерта със запомнящата се изява на неповторимия Васил Найденов. На фона на крепостните стени неговите вечни песни събраха многобройна публика и създадоха неповторима атмосфера. Празникът завърши впечатляващо с дрон шоу, светлинен спектакъл и пиромузикално шоу, които озариха небето над Несебър и поставиха красив финал на двата празнични дни.

Празникът на Несебър отново доказа, че това не е просто дата в календара. Това е ден, който създава спомени и кара всеки, който обича града, да се почувства част от една общност с вековна история и силен дух.