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Супер заря и дронове озариха небето на Несебър след Васил Найденов

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Впечатляваща заря озари небето на Несебр.

С много настроение, вълнение и усещане за общност Несебър отбеляза своя празник – Успение Богородично. В продължение на два дни градът живя с ритъма на тържествата, а десетки хиляди жители и гости станаха част от събитията, които съчетаха вяра, традиции и култура.

Празничните прояви започнаха на 14 август с вечерно богослужение в храм „Успение Богородично" и традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Богородица Мегарска, носена от курсанти от ВВМУ „Никола Вапцаров" - Варна. Шествието с изображението на Божията майка представя един от най-съкровените моменти за Несебър и неговите жители.

Особено емоционална бе празничната вечер, в която кметът на община Несебър Николай Димитров отдаде заслужено признание на достойни граждани, допринесли със своя труд, талант и отдаденост за развитието на общността. Отличените бяха Чубрина Стефанова – директор на училището в Свети Влас, за успешната ѝ работа и всеотдайност към образованието, и „Файтинг клуб" – Несебър, представен от треньорите Мартин Колев и Младен Димов, за спортните успехи и приноса към развитието на младите хора чрез спорта.

„Тази традиция е не просто част от празничната програма на Несебър, а възможност да бъдат отличени хората, които всеки ден с труда си изграждат лицето на общността. Именно хората – техните успехи, инициативност и всеотдайност– са сред най-големите богатства на града".- каза кметът Николай Димитров.

Празничната вечер за гражданите и гостите на Несебър бе белязана с концерт на дует „Ритон", който превърна Амфитеатър „Жана Чимбулева" в сцена на настроение и любими песни.

На 15 август Несебър посрещна своя празничен ден с тържествен ритуал по издигане на националния флаг от военнослужещи от военноморска база Бургас - Атия . Поздрав към гражданите за празника на града отправи кметът Николай Димитров.

Програмата на 15 август предложи разнообразни събития за малки и големи: демонстрация на електромобили - събитие от инициативата „Зелен Несебър"; детско шоу с Академичен цирк „Балкански" в Южния парк и концерти на 3 сцени.

Кулминацията настъпи вечерта със запомнящата се изява на неповторимия Васил Найденов. На фона на крепостните стени неговите вечни песни събраха многобройна публика и създадоха неповторима атмосфера. Празникът завърши впечатляващо с дрон шоу, светлинен спектакъл и пиромузикално шоу, които озариха небето над Несебър и поставиха красив финал на двата празнични дни.

Празникът на Несебър отново доказа, че това не е просто дата в календара. Това е ден, който създава спомени и кара всеки, който обича града, да се почувства част от една общност с вековна история и силен дух.

Впечатляваща заря озари небето на Несебр.
Васил Найденов пя под крепостните стени на Стария град.
Кметът Николай Димитров поздравява съгражданите си.
Ефектно шоу с дронове впечатли публиката.
Десетки хиляди се стекоха на провлака за празника на града.
Впечатляваща заря озари небето на Несебр.
Васил Найденов пя под крепостните стени на Стария град.
Кметът Николай Димитров поздравява съгражданите си.
Ефектно шоу с дронове впечатли публиката.
Десетки хиляди се стекоха на провлака за празника на града.
Впечатляваща заря озари небето на Несебр.
Васил Найденов пя под крепостните стени на Стария град.
Кметът Николай Димитров поздравява съгражданите си.
Ефектно шоу с дронове впечатли публиката.
Десетки хиляди се стекоха на провлака за празника на града.
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