Почина Юлия Христова - създателката на Нов симфоничен оркестър

Отиде си създателката на Нов симфоничен оркестър Юлия Христова, съобщи БТА, като се позова на източници от музикалната формация.

Христова създава Нов симфоничен оркестър през 1991 г. на базата откритата от нея година по-рано концертна къща, която утвърждава своя система за работа с младите музиканти и за организацията и финансирането на формацията, се казва на сайта на Нов симфоничен оркестър. До днес в него са свирили повече от 900 музиканти, чиято средна възраст е 25-27 години.

Музиканти от школата Нов симфоничен оркестър работят в най-големите български оркестри и оперни театри, в оркестри в САЩ, Латинска Америка, Южна Африка, Западна и Централна Европа, се казва на сайта.