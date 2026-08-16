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Искат постоянен арест за трима дилъри на дрога, включително фентанил

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Софийска градска прокуратура ще има нов шеф СНИМКА: Pixabay

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми и задържа за 72 часа трима души за държане и разпространение на наркотични вещества, сред които фентанил.

Жена от София е уличена, че на  15 август в София държала с цел разпространение  1 288,65 грама коноп, разпределен в 16 обекта; 31 грама амфетамин и 25,8 грама метамфетамин, съобщи СПГ.

 От друг от дилърите в София били открити 12,22 грама MDMA (екстази); 10,36 грама амфетамин и фетнанил с тегло 0,03 грама; Установено е, че държал още хашиш с тегло 0,31 грама; 30,13 грама коноп; кокаин с тегло 1, 80 грама и 11,43 грама метамфетамин.

Ден по-рано в с. Долни Богров полицаите спипали друг пласьор държал без надлежно разрешително 169,67 грама кокаин, разпределен в 3 пакета и коноп с тегло 2,65 грама.

Жената с инициали М. Ц. е неосъждана. М. С. и А. Д. са осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества, като А. Д. е осъждан за същото и в Кралство Испания.

С постановление на дежурен прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Днес СГП е внесла в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

Софийска градска прокуратура ще има нов шеф СНИМКА: Pixabay

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