Фаропазачът Наньо Нанев: Искам всеки ден фарът на Шабла да е отворен

Денят на отворените врати на Фар Шабла на 18 август е третата от общо четири дати, организирани през тази година по повод 170 години от въвеждането в експлоатация на Фар Шабла – най-стария действащ фар по българското Черноморие. Посетителите ще имат възможност да влязат във фара, да разгледат малка експозиция, както и да се насладят на впечатляващата гледка от първата му площадка. Пред сградата на община Шабла е подредена фотоизложба, която проследява историята на фара чрез архивни и съвременни фотографии, показващи неговото развитие през годините. Събитието е част от инициативите, посветени и на 18 август – Деня на българските фарове - емблематични морски съоръжения, и на хората, които се грижат за тях. Фарът на Шабла е най-старият по нашите земи. Разположен е в най-източната точка на страната. Характеристиката му е групово проблясваща бяла светлина с периодичност 20 секунди (с 2 по-кратки и 1 по-дълго проблясване) и обхват 17 морски мили, видима на 270 градуса. Предназначението му е да пази корабите от подводния риф, който се простира на 1 морска миля, както и от засядане в плитчините между нос Шабла и Тюленово.

„Изключително голям е интересът към инициативата „Ден на отворените врати на Фар Шабла" и тази година. Досега имаше два отворени дни. Миналата година поставихме своеобразен рекорд - над 2000 посетители", казва фаропазачът в пенсия Наньо Нанев.

„Бавно става качването до първата площадка на фара, да се погледне от 10 метра височина, а всеки посетител иска да го направи. Затова и организатори, и гости изчакват търпеливо. Горе, на върха на фара не е безопасно и затова е взето решение гражданите да стигат до тази кота", добавя той.

„Във фара има подредена изложба за историята му. Със снимки говорим за стария фар, че за времето си е бил доста модерен. Разказваме за историята на фотоклетките през годините. Наред с това разказваме и историята на стария фаропазач дядо Иван и баба Тодорка, както и много други събития през годините", разказва Нанев.

Петима пазачи пазят фара сега. „Около 20-ина са пазачите. Написал съм и малка книжка, но с много човешки истории „Фар Шабла – през погледа на фаропазача Наньо Нанев", добавя той. „Колкото повече разказвам на Дните на отворени врати за историята на гостите, смятам и то определено, че Фарът трябва да има възможност да се посещава всеки ден. Миналата година година пътувах по Бретанското и Нормандското крайбрежия. Там има много интересни фарове, които се стопанисват от общините и се използват като културни и художествени центрове, където се събират хора на различна възраст. Фарът край Шабла си струва да е отворен, защото има и историческа, и архитектурна стойност. Това може да се случи, тъй като в момента фаровете у нас са на подчинение на Хидрографската служба на Военноморския флот. Те не са класифицирани съоръжения", обяснява Нанев.

Тази година посетителите са основни българи, румънците са по-малко. „За тях той също представлява интерес, тъй като по времето на румънската окупация на Южна Добруджа до 1940 г. се прави модернизация на съоръжението с техника, направени са метални стълби", каза още Нанев.