След проверка на пиян шофьор в София откриха 2 кг марихуана в дома му

Около 2 кг марихуана бяха открити в дома на пиян шофьор, след като полицията го спряла за проверка. Случаят е от 14 август и е при операция на Шесто РУ към СДВР.

Полицаите спрели кола за проверка в кв. „Манастирски ливади". Дрегерът отчел, че 38-годишният шофьор кара на 0,75 промила алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, у която били открити и иззети пет топчета с наркотични вещества.

В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия полицаите установили адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени. Там са намерени и иззети 2 кг марихуана, 31 г метамфетамин и 26 г амфетамин, както и електронна везна, пистолет и боеприпаси. Мъжът и жената са били задържани за срок до 24 часа. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на 44-годишната жена е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление тя е задържана за срок до 72 часа.

При друга акция същия ден от отдел „Наркотици" в СДВР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в с. Долни Богров бил задържан и дилърът – 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици и въоръжени грабежи, и осъждан.

При последвалите процесуално-следствени действия в имота са открити и иззети 160 г кокаин, около 3 г марихуана, електронна везна, множество полиетиленови пликчета и близо 10 000 евро. В пристройка към къщата полицаите открили и оборудване за изграждане на наркооранжерия – кварцови лампи, електрически трансформатори, филтри за пречистване на въздуха, саксии и 11 чувала с торове. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на 40-годишния е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление той е задържан за срок до 72 часа.

Третата акция е реализирана от криминалисти на Трето РУ след предварително получена информация за дилър, разпространяващ наркотици в кв. „Красна поляна". Полицаите установили 34-годишен мъж, у когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално-следствените действия продължили в обитавания от него апартамент в същия квартал. Там са намерени и иззети около 30 г марихуана, 2 г кокаин, над 10 г амфетамин, повече от 12 г метамфетамин, 36 таблетки екстази и доза фентанил. Иззети са също мерителна везна и плочка за измерване. Мъжът бил задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от НК. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на 34-годишния е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление той е задържан за срок до 72 часа.