Вражда между два ромски клана стои зад отвличането и грабежа на 26-годишната жена

Отвлечената, остригана и ограбена жена от Горна Оряховица е станала жертва на вражда между ромски кланове от кв. "Калтинец" в железничарския град и стражишкото село Сушица. 26-годишната жертва пък упражнявала най-старата професия и била подмамена за среща с клиент, научи "24 часа".

7 души, сред които и три жени са задържани за отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново в събота. Същата сутрин, около 6:30 часа, на телефон 112 е получен сигнал от похитената от Горна Оряховица, че е била отвлечена и измъчвана. Пред полицейските служители тя обяснила, че същата нощ е била качена в кола и отведена в село Сушица, където е била измъчвана, отрязана й е косата, отнети са й мобилен телефон и пари.

Районната прокуратура във Велико Търново ръководи разследване само за грабеж -50 евро и мобилен телефон, отнети от жената чрез използване на сила.

Активно се провеждат процесуално следствени действия за изясняване обстоятелствата по делото. Разпитана е пострадалата 26-годишна жена. Задържани са 7 души и се извършват разпити на всички лица, съпричастни към случая, посочват от прокуратурата.

Установяват се всички обстоятелства, както и дали има извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура.