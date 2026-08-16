Ниското ниво на Дунав превърна пресъхнал ръкав край Русе в алея за разходки

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Заради рекордно ниското ниво на река Дунав пресъхнал ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки, предаде БТА.

Нивото на реката при Русе е минус 123 см спрямо условната кота нула и през последното денонощие остава без промяна. Местни жители разказват, че не помнят подобен спад на водата. По пресъхналото корито вече се разхождат хора с домашните си любимци, а някои организират и пикници.

Заради ниските води остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. Междувременно плавателен съд, заседнал край остров Батин, е бил освободен с помощта на друг кораб.