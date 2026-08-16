Хванаха 26 пияни и четирима с положителен тест за дрога да шофират за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, седем са отказали тестване. Това сочат данните на МВР.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират четирима, 6 са отказали тестване.

13678 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17823 водачи и пътници. Съставени са 4632 фиша и 430 акта за установени административни нарушения.