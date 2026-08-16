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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23397603 www.24chasa.bg

Мъж пропадна с джипа си в канавка в Ситово, прегазиха го в опит да го спасят и загина

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Сигналът за инцидента е подаден в 6,30 часа сутринта

31-годишен водач на джип загина при опит да бъде спасен в инцидент в пловдивското село Ситово. По предварителни данни  мъжът пропаднал в канавка с управлявания от него автомобил, а негови приятели се притекли на помощ, за да го изтеглят с друго МПС. По време на маневрите обаче шофьорът на джипа бил прегазен и издъхнал. Сигналът е получен около 6,30 ч. на телефон  112 и на мястото са изпратени патрули на сектор "Пътна полиция" и Първо районно в Пловдив.

Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта". Съдействие e оказал авариен екип на Пожарната, съобщават от полицията. По случая е образувано досъдебно производство. 

Полиция

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