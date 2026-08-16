Най-добрият човек и правосъден министър Антон Станков събра за последно царския кабинет

"Той беше добър човек - и до днес в Министерство на правосъдието за него говорят като най-добрия министър с най-добро сърце!"
Така след близо едночасов църковен ритуал в столичния храм "Свети Седмочисленици" конситуционният съдия проф. Атанас Семов описа своя колега юрист пред близо 200 души, изпълнили храма в горещия 16 август.
Семов припомни онази тъжна фраза на Антон Станков, който като министър в правителството на Симеон Сакскобурготски, се осмелява да стартира първата реформа на съдебната власт, за да установи по-късно, че тя е като да чакаш помощ от гробище.
"Приятелю, сега от това място ще видиш дали е лесно и как се прави реформа в съдебната власт", каза още с горчивина Атанас Семов.
Антон Станков събра на своето погребение голяма част от двете правителства, в които създадената от Негово Величество Симеон II партия НДСВ участва. В храма "Свети Седмочисленици" бяха бившите вицепремиери Пламен Панайотов, Меглена Кунева, Николай Василев, ексминистрите Миглена Тачева, Христина Христова, депутати и много юристи.
Една от последните обществени каузи на Антон Станков, беше да се кандидатира за омбудсман, за да помогне с опита си на юрист българите, които имат нужда от помощ и съвети в сблъсъка си с държавните институции. Като правосъден министър Антон Станков прокара през 2003 г. вероятно най-значимата до момента конституционна реформа. Тя е свързана със съдебната власт и някои от промените се налагат заради предстоящото ни членство в ЕС. Сред най-важните са въвеждането на функционалния имунитет на магистратите, придобиването на несменяемост след 5-годишен стаж в системата, 65-годишната възраст за пенсиониране.
Преди да влезе в политиката Антон Станков бе наказателен съдия. Като такъв се върна и след като освободи министерският пост. В последните години работеше като адвокат. През 2019 г. е бил канен от тогавашния правосъден министър Данаил Кирилов да стане кандидат за главен прокурор срещу Иван Гешев, но по някаква причина впоследствие името му не е одобрено и не е имало официална номинация.