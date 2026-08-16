Военен хеликоптер спаси момчето със счупен глезен в Рила

Военен хеликоптер от авиобаза Крумово спаси момчето със счупен глезен в Рила, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

От Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст съобщиха вчера, че турист в Рила е пострадал и е започнала спасителна акция. Тази сутрин от ПСС информираха, че мъжът е в добро състояние, припомня БТА.

В акцията се е включил хеликоптер с екипаж от 24-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили. Мъжът с контузия на крака е бил спасен от труднодостъпен район край езерото Черни гьол (Черното езеро) в Централна Рила.

Екипажът е излетял в 10:23 ч. и е изпълнил успешно задачата, като с помощта на бордната лебедка пострадалият е бил изведен от труднодостъпния район при съвместни действия на военнослужещите и екипите на Планинската спасителна служба. Два часа по-късно вертолетът се е завърнал на летището в Крумово.

Екипажът на вертолет AS 532 AL Cougar от 24-а авиационна база – Крумово се е включил в спасителната операция след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград и с разрешение на началника на отбраната, се уточнява в прессъобщението.