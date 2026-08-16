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Петима задържани при три акции срещу дрогата в София, откриха и фентанил

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Фентанил СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Петима души са задържани при три отделни акции срещу наркоразпространението в София. Полицаите са иззели близо 2,3 кг наркотици, 36 таблетки екстази, доза фентанил, оръжие и боеприпаси, съобщи БТА.

При първата операция полицаите стигнали до дилър в Долни Богров, след като задържали негов клиент с кокаин. В къщата на 40-годишния мъж били открити 160 г кокаин, марихуана, близо 10 000 евро и оборудване за наркооранжерия.

Друга акция започнала с проверка на автомобил в „Манастирски ливади" и отвела полицаите до адрес, където били намерени около 2 кг марихуана, амфетамин, метамфетамин, пистолет и боеприпаси. При третата операция в „Красна поляна" са иззети няколко вида дрога, сред които и фентанил.

Акциите са част от поредица удари срещу наркопазара в столицата. През юни при друга мащабна операция в София бяха задържани 20 души, а полицията откри стотици дози синтетична дрога и килограми марихуана.

Фентанил СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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