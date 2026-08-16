Патриарх Даниил в Самоков: Света Богородица ни показва, че бди над нас

Света Богородица през цялото време ни е показвала, че бди над нас и ни помага да следваме примера ѝ на вяра и любов към Бога. Това каза патриарх Даниил по време на проповед в Самоков, съобщи БТА.

Патриархът оглави света литургия в митрополитската църква „Успение Богородично". Храмът отбеляза своя празник ден по-рано – на 15 август, когато православната църква чества Успение Богородично, един от най-големите християнски празници.

„Велика милост се излива над целия човешки род чрез Света Богородица", каза още Даниил. След службата църковното настоятелство му подари икона на Успение Богородично, а подарък той получи и от деца от Центъра за настаняване от семеен тип в Самоков.

Посещението идва седмица преди празника на Самоков. Кметът Ангел Джоргов благодари на патриарха за литургията и изрази надежда той отново да бъде в града за честванията.

По-късно българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи водосвет за здраве на празника на каракачанската общност в Самоков. По традиция съборът се състои в двора на Бельова църква „Рождество Богородично". Той се провежда от 1992 година, като за няколко години е прекъснат, но после отново възстановен.