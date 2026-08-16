Пробация за шофьор без Гражданска, пробвал да подкупи полицаи с 45 евро в Първомайско

Хвърлил банкнотите в патрулката

Шофьор, опитал да подкупи полицаи в първомайското село Бяла река, призна вината си и договори да бъде наказан с пробация. Той бил спрян за проверка на 5 февруари т. г. и станало ясно, че управляваният от него мерцедес е без задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и с прекратена регистрация.

Униформените започнали да му пишат акт и за да ги спре, 55-годишният мъж подхвърлил 45 евро в патрулката. Веднага бил задържан.

6 месеца по-късно той се разбрал с прокуратурата за пробация със срок от 1 година, в което време ще се среща два пъти седмично със съответния служител. Споразумението вече е одобрено от Окръжния съд в Пловдив.