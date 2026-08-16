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Пробация за шофьор без Гражданска, пробвал да подкупи полицаи с 45 евро в Първомайско

Ваня Драганова

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Съдебната палата в Пловдив Снимка: Никола Михайлов

Хвърлил банкнотите в патрулката

Шофьор, опитал да подкупи полицаи в първомайското село Бяла река, призна вината си и договори да бъде наказан с пробация. Той бил спрян за проверка на 5 февруари т. г. и станало ясно, че управляваният от него мерцедес е без задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и с прекратена регистрация. 

Униформените започнали да му пишат акт и за да ги спре, 55-годишният мъж подхвърлил 45 евро в патрулката. Веднага бил задържан.

6 месеца по-късно той се разбрал с прокуратурата за пробация със срок от 1 година, в което време ще се среща два пъти седмично със съответния служител. Споразумението вече е одобрено от Окръжния съд в Пловдив. 

Съдебната палата в Пловдив

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