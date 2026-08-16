Трима от групата, тормозила село Новачене, остават в ареста

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Трима обвиняеми за участие в организирана престъпна група на територията на с. Новачене остават в ареста.

Към наказателна отговорност са привлечени К.К., на 32 години, Т.К., на 37 години, и Д.К., на 30 години, за участие в организирана престъпна група, действала на територията на с. Новачене, община Ботевград.

В хода на разследването са извършени претърсване и изземване, оглед на веществени доказателства и разпознавания на лица.

Според събраните до момента доказателства групата е била създадена с цел извършване на съгласувана престъпна дейност, свързана със склоняване към проституция, трафик на отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, пране на пари и изнудване.

Пради няколко дни ГДБОП проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на доходите им. Акцията бе обявена от министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

От МВР съобщиха, че операцията в Новачене е насочена срещу група, известна като „Братя Пееви". Според събраните данни тя е отпускала бързи кредити при високи лихви, а впоследствие парите са били събирани чрез сила, принуда и заплахи.

Има данни и че групата се е занимавала с набиране, склоняване и експлоатиране на жени с цел предоставяне на платени сексуални услуги в България.

След като обсъди събраните материали по досъдебното производство, съдебният състав е приел, че на този етап са налице достатъчно данни за съпричастността на тримата обвиняеми към престъпната дейност.

Съдът е приел също, че е налице реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат престъпление, поради което спрямо всеки от тях е определена най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Разследването продължава под надзора на Софийската окръжна прокуратура.

Предприемат се активни действия по установяване съпричастността на други лица към престъпната дейност на групата.