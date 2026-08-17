При Траянови врата българите на Самуил “грабнаха венеца на Рим”, императорът едва се измъква

1040 години от победата над византийците в Българската клисура (17 август 986 г.) Тя става при отстъплението на Василий II след обсада на Сердика

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През 2026 г. са навършват 1012 години от драматичната смърт на българския цар Самуил (6 октомври 1014 г.). Една от най-големите си победи като военачалник той постигнал преди 1040 г. в прохода Суки, недалеч от римската пътна станция, известна днес с името Траянови врата, където разгромил византийската армия, водена от император Василий II.

В продължение на 15 години след завладяването на източната част от Българското царство (971 г.) синовете на велемощния български комит Никола - комитопулите Давид, Мойсей, Аарон и Самуил, бунтували българите срещу византийската власт. Двама от тях - Давид и Мойсей, погинали още в първите години на българската съпротива. Крепостта Траянови врата

Десет години след като заел трона в Цариград, ромейският василевс Василий II (976-1025) решил да се разправи с българите, като нападне Сердика.

Те [българите] - пише византийският историк Лъв Дякон (Х в.) - безпощадно ограбваха Македонската земя и избиваха всичко поголовно. Затова, движен по-скоро от буен гняв, отколкото от благоразумие, той [Василий II] бързаше да ги смаже с едно нападение.

През лятото на 986 г. императорът повел многохилядна войска срещу България. Той се придвижил на запад по долината на р. Марица. В края на юли, като преминали теснините и стръмнините източно от Сердика, ромеите се установили на лагер и обсадили крепостта.

Обсадата продължила 20 дена.

Поради лошото командване византийската армия се отдала на леност и безделие

При опита на един ромейски отряд да набави сено и фураж от близките околности българите му устроили засада, почти напълно го унищожили и взели като плячка много впрегатни животни и коне.

Неопитните в обсадното дело ромеи примъкнали стенобойните машини до крепостните стени на Сердика. Обсадените в крепостта българи обаче ги запалили и изгорили. Поради неумерената и прекалена употреба” на храна припасите на ромейската армия бързо се изчерпали. Междувременно се пръснал слух, че Самуил е заел върховете на планините около Сердика и е поставил засади. Всичко това накарало императорът да заповяда безславно отстъпление по обратния път към Цариград.

Цар Самуил - антропологична възстановка на д-р Йордан Йорданов

Отстъпващите ромеи се придвижвали към Филипопол. След целодневен преход, на 16 август вечерта те се разположили на лагер в едно гористо място, наричано Стопонион (Щипоне). Кобно предзнаменование в небето уплашило още повече ромеите. Малко преди полунощ от изток на небесния свод

се появила грамадна звезда, която като осветила лагерните шатри

с изгаряща светлина, паднала до самия окоп на стана, пръснала се на хиляди искри и угаснала. Лъв Дякон изразил последствията от случилото се за суеверните ромеи накратко: Падането на звездата предсказваше унищожаването на армията, което и стана по-късно.

Още през нощта сред ромейските войници се разнесъл слух, че близкият проход, през който трябвало да преминат, е бил заварден от българите. Друг византийски автор се изразява метафорично: “Горе комета озаряваше небето, долу комитът [Самуил] озаряваше Запада [т.е. Балканите]”.

На следващия ден (било вторник), 17 август, нападната от българите, отстъпващата византийска армия ударила на бяг през една гориста и пълна с пропасти долина - прохода Суки (всъщност това е било името на дн. Западна Средна гора) - стръмна и дива осемкилометрова теснина, започваща от долината на р. Яворица, която сред урви и камънаци стига до превала към Ветрен. Пътят през Средна гора и теснината водел до Беломорието и Охридска България. Поради това изглежда, пише Петър Мутафчиев (1883-1943),

византийците нарекли прохода с едно ново име - Българската клисура

Днес мястото се свързва с римската пътна станция Траянови врата и носи нейното име.

Възпоменателният надпис за епичната битка между българи и византийци

За това, което се случило, свидетелстват много исторически извори. Арменският историк Степанос Асохик (втората половина на Х - началото на ХI в.) отбелязва: Българите побързали и заели тесните места и планинските проходи, по които можел да премине неприятелят. Това били места непроходими, покрити с храсталаци. По този начин, като обкръжили императора с цялата му армия, те избили всички с меч.

Египтянинът, християнин по вяра, Яхя от Антиохия допълва следното: Тогава императорът (Василий II) се обърнал в бягство, както и цялата му войска на 17 август 1297 (= 986 г.) се устремила към прохода. Българите го преследвали и разграбили обоза и хазната му и цялата му многобройна войска загинала. Това станало в десетата година от царуването му.

Най-пространен е разказът на Лъв Дякон, който сам участвал в похода и едва не загинал от български меч: На другия ден войската преминаваше през една гориста и пълна с пропасти долина. Едва я беше преминала, достигна до стръмни и труднопроходими места, където мизите (т.е българите) нападнаха ромеите и като унищожиха много голям брой войници,

взеха царската шатра със съкровището и разграбиха целия обоз

на войската. Там бях и аз, разказвачът на това бедствие, който имах нещастието да придружавам императора в службата си на дякон.

Тогава малко остана “да се подхлъзнат стъпките ми” и да стана жертва на скитския меч, ако Божието провидение не беше ме избавило от опасността, като ми внуши да препусна с коня си бързо и да премина стръмните склонове, преди да бъдат завзети от неприятеля, и набързо да стигна върха на планината. Оцелялата войска едва се измъкна от преследването на мизите в непроходимите планини и като загуби почти цялата си конница и обоза, който караше със себе си, се върна в ромейските предели”.

Подложените на безпощадна сеч византийци, дирейки спасение, се отдали на безредно бягство. Василий II едва се спасил благодарение на защитилата го арменска кохорта. Отново Степанос Асохик известява: Само арменската пехота, отпред и отзад, като обкръжила императора Василий, го извела по друг планински път в Македония [т.е. Източна Тракия]. Цялата [ромейска] конница с всичкия обоз и царската шатра се предали на неприятеля.

В този смисъл е и разказът на Йоан Скилица (Х в.), допълнен с добавки на епископ Михаил Деволски (1118 г.): А Самуил и Аарон, заедно с [цар] Роман, които помислили за бягство безредното отстъпление, с викове и шум нападнали ромеите, уплашили ги и ги принудили да бягат. Той [Самуил] завладял лагера им и сложил ръка на всичките им съоръжения, дори и на императорската шатра и на императорските отличителни знакове.

Императорът едва преминал теснините и се спасил във Филипопол

Повече от 30 години в България споменът за разгрома на византийците бил още жив. С присъщата за ранносредновековните български надписи лаконичност в летописностроителния надпис от крепостта Битоля (1016 г.) е отбелязано кратко, но важно сведение за битката, а именно: ...Аарон, който е брат на Самуил, царя самодържавен, и които двамата разбиха в Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе взето злато...

Това, както и съобщението на Скилица потвърждава, че в битката срещу ромеите рамо до рамо се сражавали двамата братя комитопули - Аарон и Самуил. На бойното поле бил и българският цар Роман-Симеон (978-997). Единението между царя и комитопулите в борбата за българската независимост било очевидно.

* Из стихотворението “За българите” на византийския поет Йоан Геометър.

Василий II едва избягва съдбата на Никифор I Геник

В проведеното на 17 август 986 г. сражение пълководецът на българската войска - Самуил, за пръв път влязъл в пряк двубой с император Василий II. Той заложил на засадните действия в условията на планински бой - една военна тактика, успешно прилагана от него и през следващите десетилетия. Комитопулът отбягвал опасните сблъсъци в открито поле с многобройната византийска армия.

Българската победа имала една много важна последица. Благодарение на нея през следващите няколко години Самуил успял да освободи отново североизточните български земи в цяла днешна Добруджа, които останали под българска власт чак до 1000 г.

Ударът, нанесен от Самуил, бил толкова тежък, че само случайността спасила Василий II от съдбата на неговия далечен предшественик Никифор I Геник (802-811) във Върбишкия проход. Затова и византийският поет Йоан Геометър (Х в.) написал специално стихотворение “За поражението на ромеите, претърпяно в Българската клисура”:

Никога не бих казал, дори

и слънцето да би изчезнало

че мизийските [българските]

стрели са по-силни от

авзонските [ромейските] копия.

Пропаднете дървета,

зловещи планини! Пропаднете

недостъпни скали!

Там където лъвът се уплаши

да излезе срещу сърните...

Истрос (т.е. Дунавът) грабна

венеца на Рим, в

земи бързо оръжието,

защото мизийските стрели

са по-силни от авзонските копия.

Интересно е, че византийският автор идентифицира българите не със Струма или Вардар, а именно с Дунав - реката, която става средищно място на Аспарухова България и българите от VII в. насетне и в бъдните векове.

Днес, 1012 години след смъртта на българския цар Самуил (997-1014), още се помнят неговите славни победи за свободата и независимостта на България, а тази в Българската клисура отпреди 1040 лета била една от най-големите в епохалния двубой между Българското царство и Византийската империя.