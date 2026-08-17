Електрически рампи правят достъпно морето в Бургас за хора с увреждания

Кметът Димитър Николов: Дано и други общини да ни последват

Влизането в морето става достъпно в Бургас за хората с двигателни проблеми. На градския Северен плаж монтират електрическа подвижна рампа, с която те ще влизат във водата. Същото съоръжение ще има и в кв. Крайморие. На разположение на двата плажа са и 20 олекотени колички за придвижване на инвалиди по пясъчната ивица.

Инвестицията е на общината с европейски средства по проект “В подкрепа на синята и интелигентната трансформация на Черноморския басейн – “Сини порти”, в който си партнира с местни управи от Румъния, Турция и Украйна.

Влизането във водата не изисква никакви усилия от хората с двигателни проблеми, само да се качат на рампата. Тя е до дървената пътека в района на Saxa Beach. Мястото е близо до голям паркинг, за да може по-бързо и лесно да става прехвърлянето от колата до плажа. Концесионерът е обособил и зона с шезлонги и чадъри за хора с увреждания. И досега те стигаха до водата по дървените рампи, но не можеха да се изкъпят.

Двете рампи и специализираните плажни колички са конкретен пример как европейското финансиране може да бъде превърнато в реална полза за хората, казаха от общината.

“Започваме с две платформи и 20 колички, които са за влизане в морето. Надявам се добрият пример да зарази и другите плажове по Черно море. Можем да помогнем на колегите от останалите общини, за да кандидатстват и да получат безвъзмездно платформи. Изучихме няколко технологии и това, което избрахме, се оказа най-устойчиво на атмосферните условия”, обясни кметът на Бургас Димитър Николов.