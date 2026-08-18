Баба Дешка – най-известната пенсионерка, посреща гости с блага дума и ястия, готвени на печка “циганско чудо”

Пази традициите, само тя приготвя нафпавок – българското прошуто

Знаете ли какво е нафпавок, шупла, ялова баница, чеснало? Ако искате не само да разберете, да опитате от тези вкусни български ястия, но и да видите как се приготвят, то вашият човек е баба Дешка от разложкото село Горно Драглище. Пазителка на традициите, сладкодумен разказвач, гостоприемна домакиня. Тя единствена в района пази традицията при приготвянето на уникалния нафпавок и само при нея може да се опита от този свински деликатес, наричан българското прошуто. И понеже всеки пита откъде идва това странно име, бърза да поясни.

“На местен диалект “напъвам” се изговаря като “нафпавам”,

а месото буквално се натъпква в мехура на прасето, та оттук идва и името нафпавок. Кълцаното свинско може да се натъпче още в “бабичката” или в “деденцето” на прасето. “Бабичка” е дванадесетопръстникът, защото е къдрав, сбръчкан като кожата на стара баба. “Деденце” пък е стомахът, който е с формата на гърбица на стар дядо”, обяснява Дешка Кротева.

Малко хора знаят, че името ѝ е Надка. Като дете всички вкъщи я наричали Дешка и така “Надка” останало позабравено за близки и приятели. Майсторката на българското прошуто участва в изложения за храни в Италия, които ѝ носят и международна известност. Тя е член на организацита Slow food, подкрепяща дребните производители за опазване на качествените традиционни храни. Баба Дешка с президента Илияна Йотова на откриването на театралния фестивал в Разлог.

Нафпавокът е сурово сушен колбас от най-доброто свинско месо - рибица, бут и плешка, който се приготвя само през декември. Мръвките се кълцат със специална тесличка на кубчета. След това се овкусяват с кимион, копър и познатата в района “гудешка мерудия”, която прилича на кориандър. Сместа се пълни в торбичките от мехура, бабицата и деденцето. Изисква се майсторлък, за да не се скъса обвивката.

От едно прасе около 250 кг излизат 12-13 парчета

по около 2-3 кг. След като се натъпчат добре и се завържат, се слагат върху скари на тавана, който трябва да е проветрив. През ден торбичките се обръщат, за да съхне деликатесът равномерно. Притискат се с камък, за да излезе въздухът и да станат плътни. Така престояват до април следващата година. После се прехвърлят в сандъче с дървесна пепел и се заравят. Пепелта не позволява проникването на насекоми или ларви, отнема влагата и не се развиват гнилостни процеси, обяснява баба Дешка. Така

нафпавокът може да престои и година в пепелта,

без да се развали, но теглото на една питка след сушенето пада повече от половината. Обикновено се изяжда до зимата, когато се коли новото прасе и се налагат следващите питки нафпавок. “Майка ми помни рецептата от нейните родители. Така че този продукт се е правил поне от един век в нашия район. Сега нашето семейство сме единствените, които продължаваме традицията. И навремето, и сега това е доста скъп деликатес”, казва Дешка. В миналото нафпавокът се е консумирал при специални случаи - началото на сеитбата, жътвата, прибирането на реколтата. Смятал се е за празничен деликатес. “Айде на нивата, после ще режем нафпавок”, казвали старите и така мотивирали цялата фамилия да се включи с полската работа, а накрая да опитат от “глезотията”. Климатът е много важен, за да стане деликатесът истински, да отлежи и придобие специфичния вкус и аромат. Близки на семейство Кротеви от различни части на страната пробвали да си направят, но не се получавал.

“Качеството на месото е на първо място. От всяко прасе не става. То трябва да е гледано при домашни условия. Да се храни с картофи, тикви, царевица без всякакви добавки за бързо наддаване на килограми”, допълва майсторката. Преди години решили да не отглеждат прасета и си купили две от животински пазар. Експериментът бил за първи и последен път. Нито нафпавокът станал, защото месото било жилаво, нито сланината, която слагат в качета. Тя не продава от деликатеса, защото го прави само за домашна консумация и участие на изложения за традиционни храни. Преди години нафпавокът бил изследван

в лаборатории на БАН, където не открили нито един показател, който да е вреден за здравето

Баба Дешка гощава гостите си в къщата за гости с блага дума и вкусни традиционни храни, които приготвя за семейството си с домашни продукти. “Няма как да приготвиш нещо вредно и опасно за здравето на близките си, от същото сервираме и на нашите гости. Грехота е в селска къща да сервираш “купешки” храни. Аз джиджи-биджи на масата не слагам”, казва признатата кулинарка. Майстори вкуснотиите на печка тип “циганско чудо”, което им придава особен неповторим вкус.

В приземния етаж е оформила етнографски кът със стан, чепкало, машина за бродерия. Всеки може да се научи да пресуква вълна, да изработва торбичка, плетени чорапи и др. сувенири.

През 2024 г. баба Дешка получи наградата на “24 часа” в конкурса “Големите малки” в категорията “Устойчиво развитие” за прославяне на страната с уникалния нафпавок, бита и традициите на Разложкия край.

Не е завършила специално кулинарно образование, а текстилен техникум. “С какво ли не сме се захващали през годините. Имахме трикотажен цех, гледахме крави, гъби, а от около 20 г. се занимаваме със семеен туризъм. Старите традиционни рецепти за ястия обаче са ми слабост. Не ги пиша, защото още ги помня, но май ще трябва вече да си водя записки, за да не изчезнат завинаги българските ястия”, зарича се пазителката на родните традиции. Гостите ѝ могат да се облекат в народни носии, а тя да ги посвети в тайните на местните гозби. Иска всеки, който дойде в нейния дом, да се докосне до него, да се потопи в магията на българските традиции, да стане част от селския бит.

Започва да се занимава случайно със селски туризъм. Преди 20 г. израелски турист с детето си бил отседнал в селото, но бойлерът на домакините се повредил. Те я помолили да приюти чужденците в дома си и тя ги настанила в една от стаите. Така израелците останали вместо два дни цяла седмица, а тя решила, че може да превърне къщата си, строена през 70-те години на миналия век, в къща за гости. Нафпавокът е сурово сушен свински колбас, наричан българското прошуто.

Посещавали са я туристи от цял свят. От Нова Зеландия и Австралия през Япония, Индия, Филипините, САЩ и къде ли не. “Всички се радват на българските традиции и обичаи, които им показвам. Няма някой, който да не е поискал да се облече в народна носия. Посрещам ги като близки приятели, а не като клиенти. Човек трябва да е истински, а не да преиграва, защото се усеща. Те буквално са в дома ми, пред тях показвам живота си и всеки иска да се докосне до него. Потапят се в автентичния селски бит. Не залагам на лукса, душата е важна. С пари не можеш да купиш топлината, гостоприемството, човещината”, казва Дешка. При нея идват и много деца, които тя запознава с българските народни традиции, а те слушат в захлас сладкодумните ѝ истории. Двете ѝ дъщери ѝ помагат в семейния бизнес, когато тя пътува и не е вкъщи.

Баба Дешка стана известна и с риалити формата “Фермата”, в който учеше участниците да приготвят разложки ястия. Чест гост е на кулинарни фестивали, фермерски пазари и изложения в страната, където също приготвя местни ястия, като превръща готвенето в своеобразно шоу с щипка хумор, разказва, пее и събира хиляди гости около масите. “Говоря на разложки диалект, не знам колко ме разбират хората, ама все се тълпят около мен. Разбираме се с положителната енергия, която им предавам, както и те на мен. Аз съм човек от народа и затова с всеки намирам начин да общувам. Гледам позитивно на живота и сама си създавам настроение. Във всичко влагам душа и сърце, нещо, което с пари не може да се купи”, разказва баба Дешка.