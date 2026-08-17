В Пловдив 2200 деца ще влязат в чисто нови класни стаи

Проточилият се ремонт на Хуманитарната гимназия е към своя край

На модерни STEM кабинети ще се радват учениците от ОУ "Димитър Талев" и електротехникума

Един месец преди старта на новата учебна година близо 2200 деца от Пловдив и региона ще влязат в напълно обновени класни стаи. Това са възпитаниците на Хуманитарната гимназия и ОУ “Княз Александър”, които делят една сграда и са над 1915 общо, и началното училище “Климент Охридски” в “Южен”. То е за децата от първи до четвърти клас и в него се обучават 263 възпитаници.

Ремонтът на сградата на Хуманитарната гимназия “Св. св. Кирил и Методий” се проточи значително повече от първоначално предвиденото и остави над 1915 ученици от гимназията и ОУ “Княз Александър” да учат в други учебни заведения из целия град.

“И на трите етажа вече са поставени дюшемета и са боядисани стените, монтирани са лампите и климатиците. Очакваме тази седмица да бъдат поставени вратите и да бъдат почистени коридорите.

Скоро директорите ще могат да влязат и да започне обзавеждането”, обясни пред “24 часа” кметът на район “Централен” Георги Стаменов за Хуманитарната гимназия. По думите му ремонтът вече е в напреднала фаза. Той уточни, че е оставен около месец за довършителните дейности, през който фирмата ще продължава да работи по обекта. “Поети са ангажименти и срокове, които ще бъдат изпълнени”, категоричен бе районният кмет.

Подовете са сменени и стълбищата

също са обновени Сградата е паметник на културата, което направи ремонта особено сложен. Такъв не е правен от построяването на сградата, а инвестицията сега е за 11 млн. лева. По проект вътрешното обновление на Хуманитарната гимназия включва цялостно реновиране на класните стаи и общите пространства, като трябваше да се запази автентичният облик на 140-годишната сграда. Подовете сега са възстановени с дюшеме, а на местата, където старото е унищожено, е поставено ново със същата визия.

Ремонтирани са таваните и стените, подменени са електро-, ВиК и отоплителните инсталации, а

старите радиатори са заменени с конвектори

за отопление и охлаждане. Реставрирани са и вътрешните врати, като повредените са изработени наново по оригинални образци. Укрепени са и емблематичните “дяволски стълби”, а в западното крило са изградени нови санитарни възли на всеки етаж. Така обновената сграда съчетава съвременна и по-комфортна учебна среда със запазената архитектура на паметника на културата.

Сградата е неизползваема от юни 2025 г., а децата са разпръснати в различни учебни заведения из целия град, като голяма част от тях са втора смяна. Първоначално ремонтът трябваше да приключи през октомври миналата година. Тогава обаче при работата по покрива и конструкцията бяха открити сериозно компрометирани дървени носещи греди. Оказа се, че те са напълно изгнили и трябва да бъдат заменени с нови, изработени по поръчка в Австрия. Именно този неочакван проблем се превърна в една от основните причини за забавянето на строителните дейности. Това предизвика сериозно недоволство сред родителите на учениците, които дори протестираха с настояване ремонтът да приключи възможно най-скоро. Тогава общината и кметът на район “Централен” Георги Стаменов заявиха, че до 15 август тази година строителните дейности ще приключат и след това ще започне почистването и обзавеждането на класните стаи.

За разлика от ремонта на сградата на Хуманитарната, обновлението в началното училище “Климент Охридски”, приключи по план, и то сравнително бързо. Още в края на миналата лятна ваканция основната сграда беше изцяло освежена, а към днешна дата и новият корпус, който се намира в двора на училището, също е готов. С него ще се разреши проблемът с двусменния режим в учебното заведение.

Строежът на новия корпус на НУ “Климент Охридски” приключи в срок и с него децата ще минат на едносменен режим. СНИМКИ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Той разполага с 6 нови класни стаи, библиотека със зона за четене и отдих, както и допълнителни помещения, необходими за преминаване към едносменен режим на обучение. Изграден е и асансьор и е монтирана електрическа платформа към централния вход.

В основната сграда са реновирани класните стаи и общите пространства, обновен е училищният двор, а всички помещения са с ново обзавеждане. Инвестицията е на стойност 1 751 503 евро, като финансирането е осигурено чрез средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавния бюджет и съфинансиране от община Пловдив.

Учениците от ОУ “Димитър Талев”, които са над 1000, ще се радват на нов и модерен STEM кабинет. Той е с плъзгащи стени, две учебни зали за природни науки и математика и библиотека. Миналото лято в учебното заведение течеше мащабен ремонт, който вече приключи. Има и чисто нов и модерен физкултурен салон.

В края на май нова STEM среда откриха и в Професионална гимназия по електротехника и електроника в Пловдив.

В края на май месец нова STEM среда откриха и в Професионална гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. СНИМКА: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Инвестицията там е за 500 хил. лв. През новата учебна година гимназистите в електротехникума ще използват центъра за практически и интерактивни занимания. В него има обособени четири основни зони - “Роботика и киберфизични системи”, “Виртуална реалност”, “Практическа експериментална лаборатория” и “Теоретично експериментална лаборатория”. В тях учениците ще програмират и управляват роботи, а също така ще се научат и да работят в екипи по инженерни задачи.