След акцията в неонацисткото свърталище проверяват там ли са мотивирани убийците на Георги (Обзор)

18 са задържани в клуба в Пловдив

Сред тях са и единият младеж, арестуван за побоя над непалец, неговият баща и брат му

Единият от задържаните за побой над непалски граждани и впоследствие освободен под гаранция - 18-годишният Теодор Велев, отново е в ареста. В неделя той бил хванат от агенти на ДАНС в частен неонацистки клуб в Пловдив на метри от Младежкия хълм. Това съобщи в неделя шефът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов.

Велев е задържан заедно с баща си и брат си. Те са част от общо 18 души, които са били арестувани. Групата е обвинена, че са членове на неонацисткото движение “Кръв и чест” (за него - виж карето долу). Затова са подведени под отговорност за подбуждане към насилие и омраза.

“В резултат на проверката се откриха различни предмети със съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона”, обясни Костадинов. По думите му разследването е в активна фаза и процесуално-следствените действия продължават.

Първоначално се появи информация, че сред задържаните има малолетни. Шефът на полицията обаче уточни, че само едно момиче е под 18 и ще ги навърши през септември. На мястото има редица нацистки символи.

Костадинов разказа, че през ноември 2023 г. е била извършена проверка на същото помещение, като и тогава са намерени неонацистки символи. Имало е задържани, но производството в било прекратено.

Самият клуб от много години е затворен и не функционира като заведение. Работещи в района дори не знаели, че помещението се използва. По данни на Костадинов то е било наето от един от задържаните и се използвало като място за сбирки от неонацистката група. Конкретно по време на ареста гледали мача на местния “Ботев” с “Лудогорец”.

Все още не е ясно дали обвинените за убийството на Георги Кузев са идвали в клуба, каза полицейският шеф. Сред задържаните има криминално проявени, някои имат и присъди.

“До тази група стигнахме след съвместни действия с колегите от ДАНС”, уточни Костадинов. Съобщи още, че сред 18-те задържани има 3 момичета. Шефът на полицията не може да каже дали някой от арестуваните е съпричастен към убийството на Кузев.

Другият обвинен за побоя над непалците - 17-годишият А. Р., обаче е присъствал на побоя, довел до смъртта на Георги Кузев. Това говори за индиректна връзка между двете групи задържани. Всъщност до разплитането на престъплението се стигна именно след анализ на телефоните на петимата обвинени за смъртта на мъжа от Кричим. В тях бяха открити клипове с боя над непалците.

По време на полицейската акция се е появил адвокат, който е давал указания да не се съдейства на органите на реда. “Даваше съвети да не отварят помещения, които бяха заключени”, разказа шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Пред БНТ адвокатът Стоян Мемцов отрече да е пречел на акцията. На мястото има редица нацистки символи.

“По най-мекия начин ще се изразя, че това са пълни глупости. Никакви действия от моя страна не е имало, които да препятстват каквито и да било действия по разследването или процесуално-следствени действия на органите. Единствено моите действия са били насочени към контрол от моя страна на законосъобразността на извършваните действия от страна на органите на МВР”, каза той. Мемцов потвърди за акцията през 2023 г. срещу наемателя на помещението. И добави, че съдът определил задържането на мъжа като незаконосъобразно.

Още в събота вечерта прокуратурата е била запозната със случващото се. Действия по разследването са извършвани и на друго място.

Предстои прокурор да прецени колко обвинения ще бъдат повдигнати и какви мерки за неотклонение ще бъдат поискани.

До акцията се стигна след коментар на вътрешния министър Иван Демерджиев, че МВР и ДАНС наблюдават групи онлайн. Думите му бяха след жестокото убийство на Георги Кузев. По неофициална информация петимата обвинени за смъртта на Кузев са ходили в клуба. Там не е имало сбирка от повече от месец. Ще се проверява дали петимата не са били нахъсани от някой възрастен за акцията си срещу Кузев, или сами са решили да се доказват.

Групичката непълнолетни, в която има и 2 момичета, примамила 37-годишния мъж на Младежкия хълм. За целта му писало 17-годишно момиче, което лъгало, че е на 15. След като се уговорили за среща и момичето разбрало къде е Кузев, с компанията ѝ се разделили на две групи от по петима души (част от присъстващите на убийството не са обвинени). Директорът на пловдивската полиция ст. комисар Васил Костадинов Снимка: Никола Михайлов

След като първата група го намерила, веднага започнала с побоя. Скоро приятелите им се присъединили.

Тийнейджърите карали мъжа да целува обувките им, тръскали върху него цигарите си и гасили фасовете си в главата му. Мъжът молел за милост, но вместо това следвало още насилие. Страданието му дори още повече настървявало младежите. “Заплашили са го, че ще го кастрират, подигравали са му се за размера на мъжкото му достойнство, взели са телефона му и са го разбили с малък чук, осмивайки го, че апаратът е евтин.

После са му обръснали веждите, част от косата и от едната ръка и се опитали да нарисуват свастика на оголената кожа, но не се получило заради кръвта”, разказа за гаврите в интервю за “24 часа” съдията по мярката за неотклонение на петимата Петко Минев.

Именно от неговите думи се разбра за нацистката връзка. Той гледа заседанието при закрити врати заради това, че всички обвинени са непълнолетни, но направи публично определението, с което ги остави в ареста.

Съдията обясни и че има данни за връзка на част от младежите с организация, която се казва “Ку-клукс-клан 2013”. Не е ясно дали тя има някаква връзка с “Кръв и чест”.

Жестокото убийство бе коментирано и от социалната министърка Наталия Ефремова.

“Става въпрос за една доста планирана дейност, която е работила със съзнанието на нашите деца дълго време назад, така че там социалните служби по-трудно биха могли да влязат в действие изначално. Разбира се, биха могли да бъдат по-добре информирани.

Оказва се, че в крайна сметка никой до момента от семейната среда, от съседската среда, от образователната или от социалната не е забелязал особени проблеми в поведението, което би трябвало да може да бъде хванато навреме, защото има инструменти, с които разполага съвременното общество и биха могли да бъдат използвани, така че да не се допусне такъв тип взаимодействие и в крайна сметка влияние върху детската психика”, каза тя пред БНТ.

Добави, че ще търси отговори както от социалните служби, така и от самите деца. Затова още тази седмица щяла да отиде в Пловдив. Там тя ще разговаря с младежи от Съвета на децата, които са към Държавната агенция за закрила на детето.

“Искам да чуя и тяхното мнение, какво можем да направим по-добре за подрастващите и за това да подкрепим по-добра среда за тях. Също така свиквам и ще разговарям с местните социални служби и отделно с Държавната агенция за закрила на детето. С Агенцията за социално подпомагане възнамеряваме да изградим един специфичен нов план за действие, така че да укрепим закрилата на детето”, заяви Ефремова.

Още 2001 година спрели сайта на организацията

Още през 2001 година България за пръв път се сблъсква с “Кръв и чест”. Тогава отделът за компютърни престъпления в ГДБОП спира сайта на организацията.

“Имаха български сайт. Лидерът на международната организация беше в САЩ, а клонове имаше в почти всички европейски държави. Но те нямаха радикални действия тук, нито криминални прояви”, разказа пред “24 часа” Явор Колев. Тогава той бе шеф на звеното за борба с киберпрестъпленията в ГДБОП.

Акцията била в Първомай и задържали няколко души. При претърсванията разследващите открили литература и знамена със свастики, но не били установени действия, свързани с насилие. “Намерихме много литература, знамена със свастики, но нищо повече от това”, посочи бившият полицай.

По това време организацията е поддържала и български сайт, който веднага бил свален. Колев разказа, че при работата по случая българските служби са получили информация и от ФБР.

Името на “Кръв и чест” се появява отново в публичното пространство през 2013 г. Тогава опитва да го регистрира националистическа формация, но съдът отказва. В мрежата се срещат и интервюта на потенциални членове оттогава. В тях те обясняват, че не са нацисти, а искат да пазят българската кръв и чест с мирни методи. Обявяват се против бежанците и искат да се справят с тях чрез влизането си в политиката.

Минават още 10 години, преди да се стигне до акцията през 2023 година в заведението, където в събота бяха задържани 18 души.

След последните арести Колев призова МВР да промени начина, по който противодейства на престъпленията в интернет. Според него специализираните структури сами не могат да отговорят на мащаба на проблема. “МВР трябва да преосмисли стратегията си за борба с киберпрестъпността и да бъдат обучени полицаи във всяко едно полицейско управление, които да могат да разследват такива киберпрестъпления”, каза Явор Колев.

В момента в ГДБОП има дирекция, която се занимава с престъпления, извършени онлайн. Там обаче се пращат всякакви случаи от цялата страна - от измами през заплахи в онлайн пространството до иззети мобилни телефони за експертизи.



