Пазите ли си картинките от култовите дъвки "Турбо"? Купуват ги за 12 000 евро

Култовите картинки на коли и мотори от култовите в края на 80-те и началото на 90-те години дъвки "Турбо" се купуват за десетки хиляди евро. В множество сайтове и групи се търсят колекции, като цената зависи от състоянието на картинките. Най-желани са картинките с номер от 1 до 50, които излизат през 1986 година. Потребител в страницата "Старинки от време оно" на име Ивайло Колев се хвали, че е продал серията за 12 000 евро.

В мрежата има множество обяви, в които се предлагат от 50 до 100 евро за една картинка. Първата серия на турската компания "Кент" включва легендарните номера от 1 до 50. Тя се появява през 1986 г. и днес се счита за „Свещения граал" сред колекционерите на ретро картинки в България и цяла Източна Европа. На нея са изобразени предимно спортни коли, които са изключително футуристични за времето си. Голяма част от купувачите у нас предлагат по-ниска цена, а след това препродават картинките в Полша, където струват далеч повече.

Първите 50 номера нямат допълнителни надписи на сериите (като по-късните Sport, Classic или Super). Текстът съдържа марката, модела и техническите характеристики на колите. Под номер 1 е "Опел Аскона", която е най-рядката в колекцията. Намирането на оригинални картинки от 1 до 50 в отлично състояние е изключително трудно, което ги прави още по ценни.

Дъвките "Турбо" бяха изключително популярни у нас в началото на промените и са една от най-големите културни емблеми на детството в България през края на 80-те и 90-те години. Произвеждани от турската компания Kent между 1986 г. и 2007 г. Самите дъвки с аромат на праскова бързо губеха вкус и аромат , но картинките в тях с невиждани у нас коли бяха изключително важни за децата. В онези години те бяха основна валута в училищните дворове, където децата ги събираха, разменяха и играеха на „пляскане" с тях. В началото цената на дъвките е 5 стотинки, но днес тези, които са събирали ценните хартийки, могат да спечелят хиляди евро.

Производството на оригиналните стари дъвки „Турбо" от турската компания Kent приключва окончателно през 2007 г. След това се появяват различни разновидности, но легендата остава в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век.