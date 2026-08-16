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Парче от военен дрон изплува на плажа в Лозенец (С...

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Парче от военен дрон изплува на плажа в Лозенец (Снимки)

Мария Райчева

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Отломките на плажа в Лозенец. Снимка: Мария Райчева

Парче от унищожен дрон изплува на плажа в популярния южен курорт Лозенец. На мястото има полиция, а туристите са предупредени да не доближават обекта. Дронът е изхвърлен на брега, като до момента няма никаква информация за произхода му.

На мястото вече са пристигнали специалисти, които ще пренесат и изследват останките от дрона. Според запознати отломките приличат на крило на "Шахед" - ударният ирански дрон за еднократна употреба. Тези дронове се използват от руската армия във войната срещу Украйна. 

Отломките на плажа в Лозенец. Снимка: Мария Райчева
Отломките на плажа в Лозенец. Снимка: Мария Райчева
Отломките на плажа в Лозенец. Снимка: Мария Райчева
Отломките на плажа в Лозенец. Снимка: Мария Райчева
 

Отломките на плажа в Лозенец. Снимка: Мария Райчева
Отломките на плажа в Лозенец. Снимка: Мария Райчева
Отломките на плажа в Лозенец. Снимка: Мария Райчева

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