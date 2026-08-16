Опозицията атакува кабинета „Радев" за първите му 100 дни

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Първите 100 дни на правителството на Румен Радев предизвикаха остри критики от опозиционните партии. Сред основните критики на ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" са бюджетът, кадровата политика и забавените реформи, предаде БТА.

От ГЕРБ обявиха, че даденият на правителството 100-дневен толеранс е приключил и оттук нататък ще оценяват кабинета спрямо собствените му обещания. Партията критикува увеличените разходи и дълга, както и факта, че управленската програма е представена едва около стотния ден.

От ДБ смятат, че вместо да разгради стария модел, кабинетът го възпроизвежда чрез кадрови назначения. ПП също оспори твърдението на премиера, че олигархията е извадена от властта, и обвини правителството, че връща кадри от предишни управления.

Кабинетът „Радев" положи клетва на 8 май след победата на „Прогресивна България" на парламентарните избори. Това е първото от близо 30 години правителство със самостоятелно парламентарно мнозинство, което дава на управляващите възможност да прокарват политиките си без коалиционен партньор.