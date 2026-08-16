ЦИК: Машините за изборите през октомври са с изтекла гаранция

Машините за президентските избори през октомври са с изтекла гаранция. Това обявиха от ЦИК, като според експертите това може да създаде проблеми в множество секции. За наближаващите избори ще трябват около 9800 машини, част от които може да блокират.

„Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но подготвяме техническа спецификация за обществена поръчка, която следващата седмица ще влезе на гласуване. Нашата амбиция е до изборния ден да имаме машините изрядни за работа и веднага след ремонта и поддръжката, каквито не са правени до момента, ще се пристъпи към сертифицирането", каза Стоянка Балова, говорител на ЦИК пред Би Ти Ви.

Според изборните експерти проблемът е сериозен.

„Не само ЦИК, всички знаят, че гаранцията е изтекла, и то, мисля, още миналата година. Това не означава автоматично, че всички машини ще се бракуват, но означава, че все повече машини ще излизат от строя. На последните излязоха над сто машини, сега ще излязат няколкостотин. Имаме късмет, че сега ще имаме най-простите възможни избори – президентските, и се надявам затруднените хора да не са много", коментира Михаил Константинов, експерт по изборно законодателство и практики.

Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина. В тези с под 300 души – на хартия.

След като бъде обявена обществената поръчка за гаранционното обслужване на машините, тепърва предстои и тяхното сертифициране.

Кампанията започва на 25 септември, а до 3 октомври ще са ясни секциите зад граница.

24 октомври е ден за размисъл, а до края на изборния ден е забранено оповестяване на проучвания и резултати. 25 октомври е датата на първия тур.

Евентуалният балотаж ще е на 1 ноември, неделя.