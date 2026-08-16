Закъсала пощаджийка присвои чужди пенсии и помощи с фалшиви подписи в асеновградско село

Осъдиха я условно, ще трябва да върне парите

53-годишна вече бивша служителка на пощенския клон в асеновградското село Избеглии се сдоби с присъда за присвояването на пенсиите на 2 жени и енергийните помощи на трета, докато още отговаряла за раздаването им. Общата сума е 1387,57 евро.

Жената била закъсала финансово заради много кредити и за първи път посегнала на чужди пари през октомври 2022 г. Взела парите на жена, на която обичайно ги носела, възползвайки се от факта, че пенсионерката в този момент е в болница. Пощаджийката фалшифицирала подписа й. Когато жената се върнала в селото, служителката започнала да я лъже, че в момента няма пари, после - че пенсията й е прехвърлена в следващия месец. Присвоила обаче пенсията на жената и за ноември и обяснила, че парите ще бъдат изплатени през декември. През последния месец на 2022 г. обаче възрастната жена установила, че пенсиите й за предишните два месеца не са налични, и подала сигнал в прокуратурата.

Междувременно през същия месец пощаджийката си прибрала пенсията на втора жена и енергийните помощи на трета.

Близо 4 години по-късно била изправена пред Районния съд в Асеновград и признала вината си. Осъдена е на 1 г. условно с изпитателен срок от 36 месеца. Ще трябва да върне парите на двете жени, третата междувременно е починала бившата пощаджийка дължи заграбеното на наследниците й. За срок от 3 години тя е лишена от правото да заема материалноотговорна и отчетническа длъжност.

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Окръжния съд в Пловдив.