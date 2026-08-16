От министрите на Желязков само Вълчев с ново жилище, от служебните - Щонова купила апартамент за 330 хил. евро

Без нови имоти и коли са си тръгнали министрите от кабинета на Росен Желязков. Има само едно изключение и това е бившият образователен министър Красимир Вълчев, като двамата със Соня Дончева са станали собственици на апартамент с гараж в София за 261 хил. евро. Това става ясно от данъчните декларации на властта пред Сметната палата.

Росен Желязков държи в банка 278 хил.

евро. Годишната му заплата е 95 738,89 евро. А от други възнаграждения е декларирал 20 772,26 евро.

Сред най-имотните в кабинета е бил бившият министър на транспорта Гроздан Караджов. Той има апартамент с мазе и две паркоместа в Рим. Притежава и жилище в “Лозенец”. Има къща с двор в столичния район “Витоша”, както и в село Виноградец. В банковите сметки семейството му има 62 704 евро. Със съпругата си разполагат с 15 435 евро.

Над 308 000 евро в банка и около 16 000 евро в брой е декларирал бившият правосъден министър Георги Георгиев при встъпването си като министър. Той е продал дяловете си в две свои компании преди да заеме поста в правителството на Желязков, за 2,8 млн. евро и е посочил и дарения за училището за слепи деца в София, за участие на студенти по право в международни състезания, за фондации и други.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров има в сметки 106 499 евро

Съпругата му Станислава пък има 7485 евро. Имат по един апаратамент в Благоевград и София. Той има инвестиционен заем от 85 000 евро. Миналата година са си купили BMW за 25 хил. евро. Имат и мотоциклет “Триумф”. Годишната заплата, която е декларирала съпругата му, е 14 500 евро, а от друга стопанска дейност има още 6200 евро. Той е заявил 22,6 хил. от друга стопанска дейност. (Виж повече за него вдясно.)

Неговите министри също са си тръгнали без нови покупки. Изключение правят двама. Служебната министърка на икономиката Ирина Щонова си е купила апармент в София за 330 хил. евро. Тази година пък бившият образователен министър Сергей Игнатов е станал собственик на фиат 600 за 26 372 евро.

Както “24 часа” писа, сегашният премиер Румен Радев има в сметката си близо 290 хил. евро, като за година е спестил над 67 хил.

Началникът на кабинета му Николай Копринков пък е декларирал къща с двор и гараж в село Труд на името на жена му Теодора от 2022-а. Притежава мерцедес за 4000 евро. Съпругата му пък е собственик на шкодаза 51 632 евро. Налични има 5000 евро и още 1000 долара, а в банка - 116 060 евро.

Новият главен секретар на МС Камелия Нейкова миналата година си е купила тойота за над 48 хил. евро, но покупката е с Недко Нейков. В банка държи над 238 хил. евро, годишната ѝ заплата е била 103 915 евро.

Сред най-богатите кметове у нас е този на Ямбол - Валентин Ревански. Той има по сметка около 330 хил. евро, а съпругата му Стоянка 66 хил. Налични пък общо държат 168 199 евро. Инвестирал е 114 хил. евро и 93 556 долара. Жена му пък е инвестирала 113 хил. евро и 24 663 долара.

Кметът на София Васил Терзиев миналата година е прехвърлил апартамент в София за над 300 хил. евро. В банковите му сметки има 22 165 евро. А от заеми и дивиденти - още 102 258 евро. Декларирал е вземания за 35 хил. евро. Има и три заема. Единият е за 89 115 евро, а останалите два са общо над 32 000 евро. Годишната му заплата е 79 194 евро.

Семейството на кмета на Бургас Димитър Николов има в банкови сметки 230 696,05 евро. Колегата му от Варна Благомир Коцев има в банка 44 410,30 евро и 2372 долара.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров има спестени 21 935,44 евро. Всъщност общинският съветник от “Съединени за Пловдив” Кирил Търев е сред най-богатите общинари. Той е купил две къщи в Пловдив за общо 270 хил. евро. Налични има 1 728 882 евро, а в банка - още 3 380 882 евро. Има вземания за 6 657 275 евро. От дивиденти е взел 2 501 563 евро, а баща му му е дарил близо 3 млн. евро. Почивал е в Колумбия, Пукет и Гърция, като общо за тях е платил 40 хил. евро.